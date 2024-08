Slovenski športniki in športnice so v samostojni državi osvojili 31 odličij na poletnih olimpijskih igrah. Najboljša športna plezalka na svetu Janja Garnbret je postala prva Slovenka, ki je ubranila naslov olimpijske prvakinje. To je deseta zlata slovenska kolajna na poletnih olimpijskih igrah, druga v Parizu. Za prvo je poskrbela judoistka Andreja Leški. Kajtar Toni Vodišek pa je tekmovanje končal s srebrom.