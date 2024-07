Prvi slovenski olimpijci že na prizorišču OI #video

Manj kot teden dni je do uradnega odprtja olimpijskih iger v Parizu, kamor so že prispeli prvi slovenski športniki. Danes bodo v Francijo odletele še rokometašice, na poti so tudi jadralci.

Olimpijska vas na severnem delu Pariza, na območju Saint-Denisa in Saint-Ouena, je v četrtek uradno odprla svoja vrata. Tam lahko biva 14.500 udeležencev iger. Med njimi ne bodo samo športniki, ampak bo med igrami tam tudi štiri tisoč drugih udeležencev, kot so sodelavci pri izvedbi tekmovanj in prostovoljci.

V francosko glavno mesto so že prispeli prvi slovenski olimpijci, v petek so tja prišli nekateri člani kajakaške in gimnastične zveze, med njimi tudi kanuist Benjamin Savšek, ki bo branil olimpijsko zlato.

Prihod v Francijo (Vir videa: OKS):

Danes v Francijo tudi rokometašice in jadralci

Danes popoldan bodo z brniškega letališča v Francijo odletele članice rokometne reprezentance, ki bo sploh prvič nastopila na olimpijskih igrah.

Slovenke bodo v Francijo odpotovale danes. Foto: www.alesfevzer.com

Varovanke Dragana Adžića bodo na delu med prvimi, že dan pred uradnim odprtjem iger bodo odigrale prvo tekmo, v četrtek ob 9. uri se bodo pomerile z Dansko.

Še dve najbolj množični slovenski zasedbi se bosta na prizorišče tekmovanja petih krogov odpravili prihodnji teden. Moška rokometna reprezentanca v ponedeljek, moška odbojkarska izbrana vrsta, ki jo čaka olimpijski debi, pa v sredo.

Slavnostno odprtje iger bo v petek ob 18.30. Kdo bosta slovenski zastavonoši, še ni znano.