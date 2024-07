Avstralec žrtvoval del prsta za olimpijske igre

Tridesetletni športnik, ki je s svojimi soigralci osvojil srebro na prejšnjih poletnih igrah v Tokiu, si je pred kratkim zlomil prstanec na desni roki ter s tem ogrozil svoj nastop na letošnjih igrah.

Zdravniki so mu svetovali, naj se odloči za mavec in okrevanje ali pa privoli v delno amputacijo prsta ter si tako zagotovi nastop na svojih tretjih olimpijskih igrah. Dawson se je odločil za slednje in je operacijo prestal ta teden.

"S plastičnim kirurgom sem sprejel tehtno odločitev, ne le zaradi priložnosti, da zaigram v Parizu, ampak tudi za življenje po tem," je hokejist povedal za avstralsko televizijo Channel Seven tik pred svojim odhodom v Francijo.

"Najboljša možnost je bila, da si odstranim zgornji del prsta. Trenutno to predstavlja manjšo spremembo, a mislim, da je tudi vznemirljiv izziv," je dodal.

Selektor avstralske hokejske reprezentance Colin Batch je povedal, da je Dawson s tem izkazal neverjetno predanost njihovemu cilju. "Vsaka mu čast ... nisem prepričan, če bi sam to naredil, a on je, torej super."

Avstralija je na prejšnjih poletnih igrah izgubila proti Belgiji v finalu, a ima eno zlato medaljo z iger leta 2004. Avstralske hokejiste prvi letošnji olimpijski izziv čaka 27. julija, ko se bodo soočili z Argentino, olimpijsko prvakinjo iz leta 2016.