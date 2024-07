"Končnih podatkov sicer še nimam, ampak kolikor sem seznanjen, so posledice padca za Primoža verjetno hujše, kot je sprva kazalo," je glede stanja 34-letnega Kisovčana dejal selektor in dodal: "Kolikor vem, Primož opravlja še dodatne preiskave."

Z Rogličem sta bila dogovorjena, da se slišita po koncu Toura, ko naj bi tudi dokončno padla odločitev o sestavi slovenske reprezentance za igre v Parizu. Te načrte mu je prekrižal padec in zdaj je vse bolj verjetno, da ostane pri prvotnem izboru, ki ni vključeval olimpijskega prvaka v vožnji na čas na OI v Tokiu pred tremi leti.

"Po vsej verjetnosti je to to, kajti po padcu vemo, da ni še nič treniral. Tudi uradne izjave iz njegove ekipe nakazujejo, da za to ni veliko možnosti," je dejal Murn, sicer nekdanji poklicni kolesar.

Odhod v Nico

Murn se ravno danes odpravlja v Nico, kjer bo spremljal zaključek dirke po Franciji, tam pa se bo srečal s slovenskimi kolesarji. Ravno četverica, ki še naprej nastopa v Franciji - Tadej Pogačar, Matej Mohorič, Jan Tratnik in Luka Mezgec - je tista, ki naj bi zastopala slovenske barve na igrah.

"V Nici se bom z vsemi fanti pogovoril, tako da bo uradna odločitev glede reprezentance dana v ponedeljek," je dejal. Tudi ob vse bolj verjetni odsotnosti Rogliča, se cilji reprezentance za Pariz ne spreminjajo: "Cilj naše reprezentance je medalja," je bil jasen.

Trasa olimpijske cestne dirke je sicer z 273 km precej specifična, Murn jo je primerjal s spomladanskimi klasikami. "Trasa ni konfiguracijsko zahtevna, ima pa tehnično zahtevne elemente, kot so zaključni krogi v Parizu z vzponom na Montmartre."

Reprezentanco je postavljal tudi ob upoštevanju specifičnosti trase. "Tudi pri ostalih državah vidimo, da so ekipe sestavljene iz kolesarjev, ki so specialisti za spomladanske klasike tipa Milano - Sanremo, dirka po Flandriji, Pariz - Roubaix. Skoraj vse največje reprezentance imajo kolesarje, ki so vsak kot posameznik sposobni oziroma so že zmagovali tovrstne dirke."

"Moramo vedeti, da je imel Tadej idealne pogoje za pripravo na letošnji Tour. Pred Girom je imel zelo malo tekem. Potem je odlično odpeljal Giro in ga končal v izvrstni kondiciji. Od takrat pa je samo nadgradil formo," je dejal Murn. Foto: Guliverimage

Optimist glede pripravljenosti

Glede forme slovenske četverice, ki trenutno nastopa na Touru in naj bi potem tudi na igrah, je optimist. Pri tem je razkril, da je na francoski pentlji bolezen prebolel Matej Mohorič, s tem pa pojasnil, zakaj Mohorič na letošnji dirki ni pokazal značilnih skokov v beg in taktične pretkanosti.

Glede trenutno vodilnega na Touru Pogačarja ni izgubljal besed, je pa dejal, da sta tako Tratnik kot Mezgec v dobri formi in odlično opravljata svoje naloge na dirki. Po njegovih besedah je prednost za Slovenijo tudi narava olimpijske dirke, kjer ni radijskih povezav. "Tu je en velik plus za našo reprezentanco, kajti naši fantje so zelo inteligentni, zelo dobro se znajdejo v samih dirkah, znajo brati dirko."

Pred koncem dirke po Franciji pa je nekaj besed namenil tudi predstavam Pogačarja, ki ga še tri etape ločijo, da postane prvi kolesar po 26 letih z zmagama tako na Giru kot Touru v isti sezoni. "Moramo vedeti, da je imel Tadej idealne pogoje za pripravo na letošnji Tour. Pred Girom je imel zelo malo tekem. Potem je odlično odpeljal Giro in ga končal v izvrstni kondiciji. Od takrat pa je samo nadgradil formo."

Zato ga nikakor ne presenečajo rekordni številke 25-letnika s Klanca na Komendi na vzponih letošnjega Toura, predvsem nedeljskega na Plateau de Beille. Te pa je postavil tudi v kontekst: "Iz izkušenj vam lahko povem, da na te čase vpliva sodobna tehnologija in priprave. Kolesa danes so v marsičem drugačna kot pred 20 leti. Tudi povprečni rekreativec bi se na takšnem kolesu peljal hitreje kot pred 20 leti. Potem so tu vse priprave, tako glede spanca, hrane, na koncu pa še taktika, kako se dirka pred samimi ključnimi vzponi. Zato pravim, da so ti časi neprimerljivi med seboj," je zaključil.

