Eva Alina Hočevar zlata, Žiga Lin Hočevar srebrn na SP

Kajakašica Eva Alina Hočevar je na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane v Foixu priveslala do naslova svetovne prvakinje do 23 let. Njen uspeh je dopolnil mlajši brat Žiga Lin, ki je osvojil srebrno kolajno v finalu mladincev.

Ljubljanska kajakašica Eva Alina Hočevar je na francoskih brzicah priveslala do še enega velikega kariernega uspeha. Zadnje leto med mlajšimi članicami se je v finalu kajakašic namreč razveselila naslova svetovne prvakinje do 23 let. V napetem finalu je za 51 stotink prehitela Američanko Evy Leibfarth, sicer bronasto z lanskih olimpijskih iger v kanuju. Na tretje mesto se je s 66 stotinkami zaostanka uvrstila Britanka Lois Leaver.

To je za slovensko kajakašico prvo zlato odličje na svetovnih prvenstvih do 23 let, lani pa je bila v kajaku posamično druga in bronasta v kanuju, ob tem pa ima še dve ekipni kolajni. Leta 2018 je sicer slavila naslov mladinske svetovne prvakinje.

Tri sekunde so od uvrstitve v finale ločile Saro Belingar, ki je bila na koncu 14., Naja Pinterič pa je polfinalni nastop sklenila na 25. mestu.

Njen brat srebrn pri mladincih

Do novega uspeha je priveslal tudi Žiga Lin Hočevar, ki je v finalu kajakašev mladincev osvojil srebrno kolajno. Bil je na dobri poti do prevzema vodstva, a ga je dotik v predzadnjih vratih stal nove zmage. Na koncu je z dvema kazenskima sekundama za 56 stotink zaostal za Čehom Michalom Kopečkom, bron pa si je priveslal Francoz Titouan Estanguet, ki je imel kar štiri kazenske sekunde. V finalu je veslal tudi debitant na svetovnih mladinskih prvenstvih Tadej Tilinger in zasedel 11. mesto. Tjaš Velikonja se bo iz Francije vrnil s 30. mestom.

Zelo blizu uvrstitvi v finale je bil med kajakaši do 23 let Jan Ločnikar, ki ga je od napredovanja iz polfinala v odločilno fazo tekmovanja ločilo vsega 26 stotink sekunde. Na koncu je bil 13. Naslova svetovnega prvaka med mlajšimi člani se je veselil Francoz Titouan Castryck, dobitnik olimpijske kolajne v Parizu, drugi je bil Italijan Xabier Ferrazzi, tretji pa Španec Manel Contreras.

Svojo predstavnico smo imeli v polfinalu kajakašic mladink. Lea Senica je na progi naredila preveč napak, da bi lahko računala na napredovanje v finale, na koncu je bila 29. Zmagala je Poljakinja Hanna Danek, drugo mesto je osvojila Čehinja Barbora Ondračkova, tretje pa Nemka Mina Blume.

V petek polfinalne in finalne vožnje čakajo kanuistke in kanuiste. Na štartu bo sedem slovenskih čolnov.