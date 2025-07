Ob koncu evropskega prvenstva v sprintu na mirnih vodah za mladince in mlajše člane v Romuniji je za velik uspeh poskrbel Anže Pikon, ki je bil drugi med kajakaši do 23 let na 200 metrov, skupaj z Matevžem Manfredo pa sta bila četrta med dvojci na 500 metrov, so sporočili iz Kajakaške zveze Slovenija.

Pitešti je med četrtkom in nedeljo gostil evropsko prvenstvo v sprintu na mirnih vodah za mladince in mlajše člane in prav zadnji dan prvenstva se je novega uspeha veselila tudi slovenska reprezentanca.

Bohinjski kajakaš Anže Pikon je v napetem finalu kajakašev do 23 let na 200-metrski razdalji osvojil srebrno kolajno, so sporočili iz Kajakaške zveze Slovenija. Za novim evropskim prvakom med mlajšimi člani Srbom Strahinjo Dragosavljevićem je zaostal za 0,452 sekunde.

Srb je članskemu dodal še naslov evropskega prvaka do 23 let. Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Pikon je v tej disciplini sicer lani v Bratislavi postal evropski prvak, tokrat pa je moral premoč priznati kolegu iz srbske ekipe, ki je pred dvema tednoma na 200 metrov postal tudi članski evropski prvak. Tretje mesto je osvojil Italijan Flavio Spurio, ki je zaostal za 0,990 sekunde.

Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Blizu kolajni je bil Pikon tudi skupaj z Matevžem Manfredo. Primorsko-gorenjska naveza je bila v širšem krogu favoritov za kolajno med kajakaškimi dvojci na 500 metrov v kategoriji do 23 let, na koncu pa sta slovenska reprezentanta zasedla četrto mesto. Za kolajno sta zaostala za sekundo, za zmagovalcema pa za 1,834 sekunde. Zmaga je po zaslugi dvojca Alex Borucki – Valerii Vichev odšla na Poljsko, srebro sta osvojila Madžara Tamas Avar in Mate Juhas, bron pa Nemca Leon Reckzeh in Jonas Borkowski.

V finalu B mladinskih kajakaških četvercev na 500 metrov so veslali Savin Bratuž Močnik, Anej Čušin, Filip Palijan in Tilen Ivančič. Slovenska zasedba je premierni nastop na mladinskih prvenstvih zaključila s sedmim časom finala B, skupno pa 16. mestom.

Prav tako v finalu B je zadnji dan prvenstva veslala še edina slovenska predstavnica v ženski konkurenci. Zala Jakulin je v finalu B mladink na 200 metrov v cilj prišla kot osma, z nekaj manj kot tremi sekundami zaostanka za zmagovalko tega finala Danko Alberte Noe. V finalu A je bila najboljša Italijanka Sofia Zucca, drugo mesto si je priveslala Madžarka Lili Gazdag, tretje pa Ukrajinka Kseniia Tsompel.