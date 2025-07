Spustaša Ana Šteblaj in Jon Šenk četrta na domačem SP mladih

S posamičnimi preizkušnjami klasičnega spusta se je v Solkanu v sredo začelo svetovno prvenstvo v spustu na divjih vodah za mladince in mlajše člane. Uvodni dan sta bila od Slovencev najboljša Ana Šteblaj in Jon Šenk, ki sta v konkurenci do 23 let zasedla četrti mesti, Hana Bedernjak pa je bila v kajakaški preizkušnji mladink peta.

Mlada slovenska reprezentanca v spustu na divjih vodah se je na domačem svetovnem prvenstvu, ki bo vse do sobote potekalo v Solkanu, izkazala že uvodni dan, za še več veselja pa je tokrat zmanjkalo nekaj športne sreče. V konkurenci kajakašic do 23 let je Ana Šteblaj, ki sicer več pričakuje od sprinterske preizkušnje, tekmo klasičnega spusta končala na četrtem mestu. Pred njo so se zvrstile Italijanka Cecilia Panato, Britanka Kerry Christie in Čehinja Ana Retkova, ki imajo vse, tako kot Ana Šteblaj, že kolajne tudi s članskih prvenstev.

Zelo dolgo je bil v izvrstnem položaju tudi Jon Šenk, ki je startal v ospredju startne liste in vztrajal na vrhu vse do zadnjih tekmovalcev na startu. Na koncu je bil četrti, zmaga pa je odšla v Nemčijo po zaslugi Finna Voglerja. Drugi je bil Belgijec Lean Bogaerts, tretji pa Čeh Hynek Mika. Med kajakaši do 23 let je bil Tjaš Til Kupsch deseti, Matija Preskar 12, Lenart Stanovnik pa 22.

V mladinski konkurenci kajakašic je bila blizu zmagovalnemu odru tudi Hana Bedernjak, ki je zasedla končno peto mesto. Od zmagovalnih stopničk jo je ločilo 15 sekund. Zmagala je Belgijka Marguerite de Hasque, druga je bila Čehinja Sandra Bergmannova, tretja pa Italijanka Elise Bonafini. Na startu mladink smo imeli še tri tekmovalke. Alma Medjugorac Menendez je bila 14., Špela Marinko 16., Maša Simončič pa 20.

Med najboljšo deseterico je prvo tekmo tega svetovnega prvenstva na domači progi končal mladinec Gaber Ferlinc, ki je bil v konkurenci kanuistov sedmi. Za trojno češko zmagoslavje so poskrbeli Ondrej Kvapil, Filip Kutin in Tobias Trnka.

Štiri predstavnike pa smo imeli še v konkurenci kajakašev mladincev. Tu je bil najvišje Svit Konrad, in sicer na 19. mestu. Rudi Jereb se je uvrstil na 21. mesto, Maj Pajk je bil 33., Jan Jančar pa 35. Zmagal je Francoz Felix Grondin, drugi je bil Nemec Tobias Nichtitz, tretji pa Avstrijec Lukas Profanter.

