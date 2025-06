Žiga Lin Hočevar drugi v promocijskem kratkem slalomu

Kajakaši in kanuisti so na tretji postaji svetovnega pokala v Pragi tridnevno tekmovanje začeli s promocijskim kratkim slalomom, ki ni štel za točke svetovnega pokala. Med kanuisti je zmagal Britanec Adam Burgess, Žiga Lin Hočevar je zasedel drugo mesto, za zmagovalcem je zaostal 43 stotink sekunde.

Tretji je bil olimpijski prvak Francoz Nicolas Gestin. Drugi slovenski predstavnik v finalu Benjamin Savšek je zasedel deseto mesto, bil je eden izmed štirih tekmovalcev, ki so si na progi prislužili kazenski sekundi. Luka Božič, ki je pred dnevi drugič postal očka, se v finale ni uvrstil. Med najboljšimi 12 kanuistkami je veslala Eva Alina Hočevar, z enim dotikom je zasedla 11. mesto. Prvi dve mesti sta zasedli Čehinji Gabriela in Martina Satkova. Lea Novak in Alja Kozorog se s 14. in 17. mestom v kvalifikacijah nista uvrstili v finale.

Kajakašem letos na tekmah svetovnega pokala ne gre vse po načrtih, tudi ta tekma pa ne obeta, da bi bilo na sobotni glavni tekmi kaj bolje. Pri moških je bil s 37. mestom še najboljši mladi Ulan Valant, Hočevar je bil 53., Peter Kauzer pa s 54 kazenskimi sekundami 64. Pri ženskah je bila Ajda Novak 18., Lea Novak 19., Hočevar pa 26.

V soboto bodo na tekmi svetovnega pokala tekmovali tako kajakaši kot kanuisti, v nedeljo bodo na sporedu še vožnje v krosu.