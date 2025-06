Izjemen dan za mlado Evo Alino Hočevar

Eva Alina Hočevar je osvojila drugo mesto na tekmi kanuistk svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Pragi. Za 23-letno Slovenko s tekmovalnimi geni, z brzicami sta povezana tako oče kot brat, je dosežek v Pragi najboljši v svetovnem pokalu ter v članski posamični konkurenci na tekmah najvišje ravni. Nato je nastopila še v kajaku in osvojila četrto mesto.

Eva Alina Hočevar ima tudi dve ekipni kolajni s svetovnih prvenstev ter tri z evropskih prvenstev. Med kanuistkami je zmagala Slovakinja Zuzana Pankova, slovenska tekmovalka je na drugem mestu zaostala 63 stotink sekunde. V finalu je nastopila tudi Alja Kozorog, zgrešila je ena vrata ter z 12. mestom pristala na repu finalistk. Na zmagovalni oder se je uvrstila še kanuistka iz Nemčije Andrea Herzog (+1,62), ta je bila edina med najboljšo peterico, ki se je enkrat dotaknila vrat.

Foto: Jure Lenarčič

Eva Alina Hočevar je nato nastopila še v finalu kajakašic in le za desetinko sekunde zaostala za novim stopničkami. Na teh so stale zmagovalka, Američanka Evy Liebfarth, drugouvrščena Francozinja Camille Prigent (+0,72) in tretjeuvrščena Britanka Lois Leaver (+2,02).

Poglejte, kaj je po drugem mestu med kanuistkami povedala Eva Alina Hočevar:

Hočevar in Božič brez zmagovalnega odra

Žiga Lin Hočevar Foto: Kajakaška zveza Slovenije Slovenija je imela na Češkem vroči železi v ognju tudi v moškem finalu. Za uvrstitev na zmagovalni oder sta se potegovala Žiga Lin Hočevar, ki je poskrbel za drugi izid kvalifikacij, in Luka Božič. Božič je v kvalifikacijah končal na četrtem mestu.

A brzice tokrat niso bile naklonjene slovenskima finalistoma. Vožnja Žige Lin Hočevarja ni bila brezhibna, najboljši Slovenec v kvalifikacijah je z zaostankom 3,74 sekunde končal na osmem mestu. V finalu si je privozil dva dotika. Božič (+1,20) je brzice sicer krotil brez dotika, kar pa ni bilo dovolj za zmagovalni oder, tekmovanje pa končal s petim dosežkom. Benjamin Savšek je ostal brez finala na končnem 20. mestu. Stopničke so zasedli Francozi. Kanuisti Francije se veselijo trojnih stopničk, zmagal je Nicolas Gestin, drugi je bil Mewen Debliquy (+0,03), tretji Yohann Senechault (+0,08).

Kauzer je bil med kajakaši deveti

V moškem kajakaškem finalu je slovenske barve zastopal le Peter Kauzer, ki je za rep, z 12. mestom v kvalifikacijah, ujel finalne obračune. V teh je na koncu s skoraj 15 sekundami zaostanka osvojil deveto mesto, kljub vožnji brez dotikov pa precej zaostal za stopničkami. Te so zasedli Francoza Titouan Castryck in Anatole Delassus (+1,03) ter Italijan Giovanni De Gennaro (+2,59).

V nedeljo se bodo tekmovalke in tekmovalci merili še v krosu.