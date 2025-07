Mladi Slovenci do brona na SP

Drugi dan svetovnega prvenstva v spustu na divjih vodah za mladince in mlajše člane v Solkanu se je prve kolajne veselila tudi slovenska ekipa. Zanjo so poskrbeli kajakaši do 23 let, ki so na ekipni tekmi klasičnega spusta osvojili bron, so sporočili iz Kajakaške zveze Slovenija.

Jon Šenk je že na sredini posamični tekmi klasičnega spusta za las zgrešil uvrstitev na zmagovalne stopničke, drugi dan domačega svetovnega prvenstva pa se je na ekipni tekmi kajakašev do 23 let veselil skupaj z Matijo Preskarjem in Tjašem Tilom Kupschem.

Slovenska trojica je osvojila bronasto kolajno, za srebrom so zaostali za dve sekundi, za zlatom pa 19 sekund in pol. Naslov prvakov so si priveslali Belgijci Joren in Lean Bogaerts ter Bram Vandecasteele, drugo mesto pa so osvojili Nemci Finn Vogler, Linus Becker in Nicolas Niederle-Gomez.

Foto: Kajakaška zveza Slovenije

V konkurenci kajakašic mladink so Hana Bedernjak, Alma Medjugorac Menendez in Špela Marinko zasedle četrto mesto, od kolajne pa so jih ločile manj kot štiri sekunde. Naslov svetovnih mladinskih prvakinj so si priveslale Italijanke Milla Lazzaroto, Cecilia Leonori in Elisa Bonafini, druga je bila ekipa Češke, bron pa so si priveslale Nemke.

Na startu je bila tudi slovenska mladinska ekipa kajakašev, za katero so veslali Svit Konrad, Maj Pajk in Rudi Jereb, ki je končala kot šesta. Zmagali so Nemci Enno Roggenbrodt, Tobias Nichtitz in Emil Seils, drugi so bili Francozi, tretji pa Britanci.

Med kanuisti mladinci so kolajne osvojili Čehi, Francozi in Italijani, v kanuju do 23 let so bili najboljši Čehi, Francozi in Nemci, med kajakašicami do 23 let so na zmagovalni oder priveslale Britanke, Čehinje in Francozinje, v ženskem kanuju do 23 let so se veselile Čehinje, Britanke in Italijanke, med dvojci do 23 let pa so na zmagovalni oder stopili Čehi, Francozi in Švicarji, so še zapisali pri Kajakaški zvezi Slovenije.