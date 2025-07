Anže Pikon je na svetovnem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah za mladince in mlajše člane v portugalskem Montemor-o-Velhu v konkurenci do 23 let zasedel peto mesto na 200-metrski razdalji. Najhitrejši je bil Srb Strahinja Dragosavljević, ki je naslovu evropskega prvaka - Pikon je podprvak, dodal še naslov svetovnega.

Srebro je osvojil Norvežan Lucas Roesten, bron pa Portugalec Pedro Casinha. Zaostanek Slovenca za zmagovalcem je znašal 79 stotink sekunde.

V finalu B kajakašic mladink na 1000 metrov je veslala Hana Bedernjak, ki je v cilj prišla s šestim časom skupine, tako da je skupno na tej razdalji osvojila 15. mesto. Bedernjak je še pred finalom nastopila tudi v polfinalu kajakašic na 500 metrov. V drugi polfinalni skupini mladink je zasedla šesto mesto ter se tako uvrstila v finale B na tej razdalji.

Prav tako do finala B je priveslal Matevž Manfreda, in sicer v konkurenci kajakašev do 23 let na 1000-metrski razdalji. Tudi on je v svoji skupini ciljno linijo prečkal kot šesti.

V soboto se bo prvenstvo na Portugalskem nadaljevalo še s preostalimi polfinalnimi tekmami in novimi finalnimi odločitvami. V polfinalu kajakašic mladink na 200 metrov bo veslala Hana Bedernjak, ki jo popoldne čaka še finale B na 500 metrov, v polfinalu kajakaških dvojcev do 23 let na 500 metrov bosta mesto v finalu A lovila Anže Pikon in Matevž Manfreda, slednjega pa v soboto čaka še finale B na 1000 metrov.