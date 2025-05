Anja Osterman v Poznanju v finalu A na 200 metrov

Druga letošnja tekma za svetovni pokal v sprintu na mirnih vodah se preveša v zadnji del. V soboto se je na progo podalo osem slovenskih čolnov, v finale A pa se je uspelo uvrstiti Anji Osterman; 32-letna slovenska reprezentantka je v prvi polfinalni skupini kajakašic v cilj priveslala kot prva, s sedmimi stotinkami prednosti pred Italijanko Lucrezio Zironi, in se tako brez težav uvrstila v finale. Na isti razdalji je v tretji polfinalni skupini veslala tudi Mia Medved, ki pa se ji je uvrstitev v finale A izmuznila za eno mesto oziroma za sedem desetink. Tako jo v nedeljo čaka nastop v finalu B na 200 metrov.

Obe tekmovalki sta v sobotnem sporedu tekmovali še dvakrat. Na 500-metrski preizkušnji sta nastopili v finalu C, kjer je bila Medved s šestimi stotinkami zaostanka za Avstralko Claudio Bailey druga, Osterman pa je zasedla osmo mesto. To je v končni razvrstitvi pomenilo 20. mesto Medved in 26. mesto Osterman.

Skupaj sta Medved in Osterman na 500-metrski razdalji veslali še v polfinalu kajakaških dvojcev. V cilj sta prišli kot osmi in končali tekmovanje. Za finalom A sta zaostali za štiri sekunde in pol, za finalom B pa dve sekundi.

V finalu C kajakašev na 1000 metrov je slovenske barve zastopal Matevž Manfreda in se z osmim časom uvrstil na končno 26. mesto.

V prvi polfinalni skupini moških kajakaških dvojcev na 500 metrov sta Manfreda in Anže Pikon v cilj prišla kot šesta, s tem sta ujela napredovanje v finale B. Na 500-metrov je v polfinalu veslal tudi Rok Šmit. V svoji skupini je bil deveti, tako da ga v nedeljo čaka nastop v finalu C.

V nedeljo bo izmed slovenskih reprezentantov najprej tekmoval Šmit v finalu C na 500 metrov, sledil bo finale B kajakaših dvojcev na 500 metrov z Manfredo in Pikonom, nato finale B kajakašic na 200 metrov z Medved in finale A na tej razdalji z Osterman. Na zadnji tekmi svetovnega pokala na jezeru Malta v Poznanju bo na 5000-metrski razdalji nastopil kajakaš Jošt Zakrajšek.

