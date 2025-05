Anže Pikon v Poznanju tik pod zmagovalnim odrom

Drugi tekmovalni dan svetovnega pokala v sprintu na mirnih vodah v Poznanju je s četrtim mestom navdušil bohinjski kajakaš Anže Pikon, ki je kolajno na 200 metrov zgrešil za vsega dve desetinki. Preostali slovenski čolni, ki so nastopili v petkovem sporedu, so se uvrstili v nadaljnjo fazo tekmovanja.

Anže Pikon Foto: Nina Jelenc Anže Pikon, ki je lani v Bratislavi priveslal do naslova evropskega prvaka na 200 metrov med kajakaši do 23 let, odlično nastopa tudi v članski konkurenci. Na letošnjih dveh tekmah svetovnega pokala se je na najkrajši tekmovalni razdalji obakrat uvrstil v finale A. V Poznanju je bil zelo blizu zmagovalnim stopničkam, saj je ciljno linijo prečkal kot četrti, le dve desetinki za tretjeuvrščenim kajakašem finala. Zmage se je veselil Norvežan Gunnar Nydal Eide, ki je 200 metrov preveslal v 35,20 sekunde, drugo in tretje mesto pa sta si priborila Madžara Kolos Csizmadia in Balasz Birkas.

Na isti razdalji je v finalu B veslal Rok Šmit in bil z zaostankom 43 stotink za Ukrajincem Valerijem Harapom drugi, kar je v skupni razvrstitvi pomenilo 11. mesto na 200 metrov.

V dopoldanskem delu sporeda je Matevž Manfreda tekmoval v polfinalu kajakašev na 1000 metrov in bil v tretji skupini deveti, tako da bo nastopil v finalu C. Prav tako do finala C sta na 500 metrov priveslali kajakašici Anja Osterman in Mia Medved. Obe sta v svojih polfinalnih skupinah v cilj prišli kot deveti.

Popoldne sta slovenski kajakašici veslali še v kvalifikacijah na 200 metrov in kvalifikacijah dvojca na 500 metrov. V skupnem čolnu sta v drugi kvalifikacijski skupini osvojili drugo mesto s 45 stotinkami zaostanka za mehiško navezo Karina Alanis Morales - Beatriz Briones Fragoza in se tako brez težav uvrstili v polfinale.

V drugi fazi tekmovanja bosta nastopili tudi na najkrajši razdalji. Osterman je bila v prvi kvalifikacijski skupini druga, Medved pa je v četrti kvalifikacijski skupini zasedla tretje mesto.

V polfinalu na 500 metrov bo veslal Šmit, ki je kvalifikacijski nastop v tretji skupini končal kot tretji.

Zadnji slovenski nastop dneva je pripadel dvojcu Manfreda - Pikon. Na 500-metrski razdalji sta bila v svoji skupini sedma in se nato po času uvrstila v polfinale te preizkušnje.

V soboto bosta v polfinalu kajakašic na 200 metrov tekmovali Osterman in Medved, na 500 metrov bo v polfinalu nastopil Šmit, sledila bosta polfinalna nastopa dvojcev Medved - Osterman in Manfreda - Pikon na 500 metrov, za konec pa še finala C z Osterman in Medved na 500 metrov ter Manfredo na 1000 metrov.