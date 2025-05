Za piko na i v Poznanju Anja Osterman tretja

Anja Osterman Foto: Matevž Manfreda Anja Osterman si je v Poznanju priborila že 21. stopničke največjih mednarodnih tekmovanj v sprintu na mirnih vodah, kot so svetovni pokali ter svetovna in evropska prvenstva. Razplet finala kajakašic na najkrajši tekmovalni razdalji je bil zelo napet. Kot prva je v cilj priveslala Danka Frederikke Hauge Matthiesen, z zaostankom 17 stotink pa sta ji sledili Osterman in Ivana Diačenko. Na koncu so odločali so milimetri, fotofiniš pa je bil na strani mlade Ukrajinke.

"Po včerajšnjih tekmah in dnevu, ko je šlo vse narobe, res nisem pričakovala, da bom danes dobila medaljo. Vedela sem, da če bom dobro odveslala, bom na stopničkah. Zelo dobro sem startala, dolgo časa sem tudi držala prvo mesto, ampak na koncu mi je malo zmanjkovalo moči, tako da so me tekmice začele dohitevati. Tudi z bronasto medaljo sem zelo zadovoljna, je lepa popotnica za vse naslednje tekme, ki še prihajajo v tej sezoni," je dejala Ostermanova.

Njen uspeh je na isti razdalji dopolnila njena partnerica v kajakaškem dvojcu Mia Medved, ki je zmagala v finalu B in tako osvojila končno deseto mesto.

Matevž Manfreda in Anže Pikon sta na 500 metrov v nedeljskem sporedu veslala v finalu B, kjer sta v cilj prišla kot deveta in tako osvojila končno 18. mesto. Bohinjski kajakaš Rok Šmit je zadnji dan preizkušnje na Poljskem nastopil v finalu C na 500 metrov. V cilj je priveslal kot četrti, tako da je v skupni razvrstitvi te razdalje osvojil 22. mesto.

Zadnja tekma tekmovalnega konca tedna je bila moška kajakaška preizkušnja na 5000 metrov, kjer je visoko uvrstitev lovil Jošt Zakrajšek. Kajakaš tacenskega kluba je v cilj priveslal z minuto in 18 sekundami zaostanka za zmagovalcem tekme in se tako uvrstil na osmo mesto.

Sprinterje na mirnih vodah v drugi polovici junija čaka eden izmed vrhuncev sezone, in sicer evropsko prvenstvo, ki bo potekalo na Češkem, natančneje v Račicah.