V četrtek se bo v čeških Račicah začelo evropsko prvenstvo v kajaku in kanuju na mirnih vodah. Slovenska ekipa bo štela pet kajakašev, sestavljali jo bodo Anja Osterman, Mia Medved, Anže Urankar, Matevž Manfreda in Jošt Zakrajšek. V slovenskem taboru spet največ pričakujejo od Anje Osterman, ki je na evropskih prvenstvih osvojila že pet odličij.

Koprčanka si vsekakor v Račicah želi obogatiti svojo zbirko, a pravi, da je to želja, ne pa nuja. Zadnjo kolajno je osvojila lani, ko sta v Szegedu skupaj z Medved osvojili srebro v dvojcu na 200 metrov.

"S sezono zaenkrat nisem stoodstotno zadovoljna"

Srebra na tej razdalji letos ne bosta branili, bosta pa nastopili na 500 metrov, kjer bo pot do odličja nekoliko težja. "V dvojcu želiva z Mio odveslati tako, kot veslava na treningih. To nama na tekmah ni uspelo niti lani niti letos. Kar nekaj grenkega priokusa je, saj se nama v dvojcu nikakor ne izide, ko pride do kakšne stresne situacije," si predvsem dobrega veslanja želi Osterman, ki ima z letošnjih tekem mešane občutke.

"S sezono zaenkrat nisem stoodstotno zadovoljna, želela sem si boljše rezultate. Je pa tretje mesto na 200 m s tekme svetovnega pokala dober obet tudi za evropsko prvenstvo. A tu gre za sprint, v katerem je v močni konkurenci vse mogoče. Zadovoljna bi bila tudi z uvrstitvijo med prvih pet," je dejala Osterman, za katero je letošnja sezona druga po vrnitvi s "porodniškega dopusta."

"V dvojcu želiva z Mio odveslati tako, kot veslava na treningih." Foto: Nina Jelenc

"Zelo sem zadovoljna, da sem bila del tega"

Osterman meni, da je za tekmovanje dobro pripravljena, zadnji treningi naj bi bili zelo uspešni: "V zadnjih dveh tednih sem veliko trenirala z Milico Novaković in Aimee Fisher, tako da sem res napredovala. To je bil vrh pripravljalnega obdobja, kaj takega si želim tudi v prihodnje. Zato bom pogosto odhajala v Bohinj. Tudi Mia je velikokrat prišla na trening v dvojcu, kjer sva opravili tudi skupne treninge. Naveza z Milico in Aimee je bila zelo dobra, veselila sem se vseh treningov, vsi so bili zahtevni, prav vse pa smo se strinjale, da jih je bilo veliko na meji joka. Ampak ko imaš zraven sebe takšno ekipo, ko niti ena tekmovalka ne želi obupati in dejansko grize naprej, je nekaj neverjetnega. Zelo sem zadovoljna, da sem bila del tega."

Mia Medved: Na evropskem prvenstvu bo zdaj precej lažje

Za Medved bo dvojec edina disciplina na prvenstvu. "Res si želim, da bi nama steklo v dvojcu. V kvalifikacijah je bilo doslej vedno super, potem pa je bil morda urnik preveč natrpan in se je to poznalo tudi v dvojcu. Na evropskem prvenstvu bo zdaj precej lažje, saj bom jaz tekmovala le v K2, Anja pa bo nastopila na 200 metrov. A nastopi niso tako strnjeni, tako da bo precej lažje. V času med svetovnimi pokali in EP nisva veslali stalno skupaj v dvojcu, a ko sva, je bilo dobro. Tudi časi na treningu so bili dobri, mislim, da celo najhitrejši do sedaj. Zelo si želim, da bi to znali pokazati tudi na tekmi," želi vožnje s treningov na tekme prenesti Medved.

"Takoj po prihodu z evropskega prvenstva v spustu na divjih vodah sem se lotil treninga v mirnovodaškem čolnu," pravi Urankar. Foto: Nina Jelenc

Anže Urankar: Občutki so vsak dan boljši

Urankar že nekaj let med sezono menja čolna. S čolna za divje vode presedla na čoln za mirne vode. Tako je tudi letos, v spustu na evropskem prvenstvu v spustu na divjih vodah je osvojil dve zlati ekipni kolajni, tako visoko na Češkem najbrž ne more priti, a računa, da v sprintu lahko preseneti, to ne bi bilo prvič.

"Takoj po prihodu z evropskega prvenstva v spustu na divjih vodah sem se lotil treninga v mirnovodaškem čolnu. Treniral sem sam, česar nisem navajen, tako da sem na treningih kar pogrešal družbo. Občutki so vsak dan boljši, tako da mislim, da bo do tekme že super in bom na prvenstvu prikazal dobre vožnje. Nenazadnje sem pozimi večino treninga opravil v mirnovodaškem čolnu, več časa na divji vodi sem preživel šele spomladi," je optimističen Urankar, ki bo nastopil na 200 metrov.

Tudi Jošt Zakrajšek, ki bo nastopil na 1000 in 5000 metrov, ter Manfreda obljubljata, da bosta poskušala iz sebe iztisniti, vse, kar imata, če jima bo to uspelo, bodo tudi dosežki taki, kot si jih želita.

