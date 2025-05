Anja Osterman osma v Szegedu na uvodu svetovnega pokala

Zadnji dan prve tekme za svetovni pokal v sprintu na mirnih vodah v Szegedu je najboljši slovenski izid dosegla Anja Osterman, ki je bila na 200 metrov osma. Jošt Zakrajšek je bil na 5000 metrov deseti, so sporočili s Kajakaške zveze Slovenije.

V dopoldanskem delu tekmovalnega sporeda je Osterman najprej nastopila v polfinalni skupini na 200 metrov in se s tretjim časom uvrstila v finale. V polfinalu je zaostala za Milico Novaković iz Srbije in predstavnico Kanade Toshko Besharah.

V finalu, ki je sledil, je slovenska reprezentantka ciljno linijo prečkala kot osma z 2,46 sekunde zaostanka za zmagovalko, Poljakinjo Anno Pulawsko. Drugo mesto si je priveslala Avstralka Natalia Drobot, tretja pa je bila Kitajka Nan Wang.

Osterman je pozneje nastopila še v kajakaškem dvojcu na 500 metrov skupaj z Mio Medved. Slovenska naveza je v drugi polfinalni skupini zaostala za Madžarkama Blanko Kiss in Anno Lucz, nemškim dvojcem Estella Damm - Enja Roesseling in italijansko posadko Lucrezia Zironi - Giada Rossetti.

Četrti čas polfinalne skupine ju je uvrstil v finale B, kjer sta nato zasedli osmo mesto. To je prineslo skupni 17. rezultat tekmovanja v tej disciplini. V finalu A se je zmage veselila poljska posadka Martyna Klatt - Sandra Ostrowska, drugi sta bili Danki Fredderike Matthiesen in Sara Milthers, tretji pa Madžarki Niemi Pupp in Sara Fojt.

Na 500 metrov je v polfinalu nastopil Matevž Manfreda in v svoji skupini v cilj prišel kot osmi, kar ga je popeljalo v finale C. Tu je nato za 5,92 sekunde zaostal za zmagovalcem tega finala, Srbom Markom Dragosavljevićem, tako da je primorski kajakaš osvojil končno 23. mesto. V finalu A je bil najboljši Madžar Adam Varga, drugi je bil Španec Alex Graneri, tretji pa Čeh Josef Dostal.

V prav zadnji tekmi konca tedna na Madžarskem je veslal Jošt Zakrajšek. Na 5000-metrski razdalji, kjer se lahko pohvali s stopničkami svetovnega pokala v preteklih sezonah, je tokrat v cilj prišel kot deseti z minuto, 12 sekundami in 61 stotinkami zaostanka za Norvežanom Jonom Amundom Voldom, ki se uspešno vrača po levkemiji. Drugi je bil Portugalec Fernando Pimenta, tretji pa Madžar Balint Noe.

Prihodnji teden bo druga tekma svetovnega pokala v sprintu na mirnih vodah potekala na Poljskem v Poznanju.

