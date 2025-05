Vsi Slovenci v izločilne boje kajakaškega krosa, najboljša Eva Alina Hočevar

Na evropskem prvenstvu v kajaku in kanuju na divjih vodah v Parizu se danes merijo v kajakaškem krosu. V vožnji na čas, ki je obenem tudi kvalifikacijska vožnja za izločilne boje in po kateri po novem delijo tudi odličja, so vsi Slovenci napredovali med najboljših 32, najboljši rezultat med njimi je zabeležila Eva Alina Hočevar, bila je 15.

Njen zaostanek za najboljšo je znašal štiri sekunde in 23 stotink, Ajda Novak se je z zaostankom štirih sekund in 42 stotink uvrstila mesto za njo, debitantka Neja Pinterič pa je bila 25., zaostala je osem minut in tri stotinke.

Domačinke so se veselile dvojne zmage, najhitrejša je bila Camille Prigent, drugo mesto je zasedla Anglele Hug, bron pa je pripadel Britanki Kimberley Woods.

Pri fantih je bil Jan Ločnikar 21., zaostal je dve sekundi in 39 stotink, Žiga Lin Hočevar 22., njegov zaostanek je znašal dve sekundi in 58 stotink, Tine Kancler pa 24., zaostal je dve sekundi in sedem desetink.

Zlato kolajno je osvojil Belgijec Gabriel De Coster, srebro in bron pa sta ostala doma, osvojila sta ju Mathurin Madore ter Benjamin Renia.

Izločilni boji se bodo začeli ob 13. uri.

