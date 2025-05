Uspešne kvalifikacije za slovenske čolne na EP v Parizu, Savšek tretji

Slovenski kajakaši in kanuisti so uspešno opravili kvalifikacije evropskega prvenstva v slalomu na divjih vodah v Parizu. Od 13 slovenskih predstavnikov se v sobotni polfinale nista uvrstila le Juš Javornik, dodaten, četrti slovenski predstavnik med kanuisti, in Lea Novak med kajakašicami, a je slednja vtis popravila v kanuju.

Najboljšo slovensko uvrstitev je sicer zabeležil Beni Savšek, ki je zabeležil tretji čas in bil v močni kanuistični vrsti, ki je na prejšnjem prvenstvu v Tacnu pobrala vse kolajne, najhitrejši.

"Zadovoljen sem. Nisem kaj dosti taktiziral, nisem pa tvegal, tako, kot bo treba jutri. Čoln mi teče, bila je tehnično zahtevna proga, podobna bo tudi v polfinalu in finalu, kar mi je všeč. Občutek imam dober, zdaj je fokus že na polfinalu. Grem korak za korak, najprej polfinale, če se uvrstim v finale, pa napad na najvišja mesta. Zame je olimpijski prvak Nicolas Gestin še vedno prvi favorit, drugi smo izenačeni," meni Savšek, ki je na treningih posvetil tudi mestu, kjer je lani zaradi domnevne sodniške na tej progi ostal brez kolajne: "Sicer je proga drugačna, a tisto 'rolico', ki me je lani dvignila, sem vendarle naštudiral."

Luka Božič je bil sedmi, Žiga Lin Hočevar pa osmi.

Srabotnik peti

Od kajakašev se je najbolj izkazal Martin Srabotnik, ki je zabeležil peti čas in dokazal, da ga lanski izpad iz reprezentance ni vrgel iz tira in da je spet v formi, kot je bil pred dvema letoma.

Martin Srabotnik je dosegel peti čas. Foto: Kajakaška zveza Slovenije

"Z mestom sem zadovoljen, z vožnjo ne povsem, imam še rezerve. Upam, da jih bom pokazal, sem sproščen, ne čutim pritiska. Zaenkrat nisem še ničesar dosegel, jutri bo šlo vse od začetka, želim pa se uvrstiti v finale, med najboljših 12," ni bil evforičen Celjan.

"Ne, Martin me ni presenetil. Vedel sem, da je hiter, lani so ga pokopale 50-ke, letos pa je napake popravil. Veseli me, da smo vsi trije pokazali dobre vožnje in da smo konkurenčni. Obeti so dobri za vse nas, zdaj pa bomo videli, kdo se bo za soboto najbolj pripravil," je dejal najizkušenejši slovenski kajakaš Peter Kauzer, ki je zasedel 11. mesto in bil s svojo vožnjo zadovoljen.

"Nisem šel povsem na polno. Škoda za dve sekundi pribitka na koncu, ko mi je malo zmanjkovalo moči. Imel sem nekaj težav z bolečinami v hrbtu, a to bomo rešili, vsekakor ne bo izgovor. Sam menim, da sem zraven in da sem se še vedno sposoben boriti za kolajne. Bom pa moral iti bolj na polno kot danes," je optimist hrastniški veteran.

Hočevar je v kvalifikacijah z enim dotikom zabeležil 16. čas, isto uvrstitev je v kanuju vknjižila njegova sestra Eva Alina, v kajaku pa je zasedla 18. mesto. Lea Novak je bila po izpadu v kajaku, kjer se je uvrstila na 35. mesto, v kanuju 22., mesto za njo se je uvrstila Alja Kozorog, isto mesto je v kajaku zasedla tudi Ajda Novak.

V kanuju je bil sicer najhitrejši Španec Miquel Trave, Gestin je bil drugi, med kajakaši sta blestela domačina Titouan Castryck in Anatole Delassus, pri kajakašicah je kvalifikacije dobila Čehinja Lucie Nesnidalova, pri kanuiskah pa Nemka Andrea Herzog.

Preberite še: