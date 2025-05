Kanuisti srebrni, kanuistke pete, kajakašice in kajakaši pa sedmi

Kanuisti Luka Božič, Benjamin Savšek in Žiga Lin Hočevar so za konec prvega dne evropskega prvenstva v kajaku in kanuju na divjih vodah v Parizu osvojili srebrno kolajno na ekipni tekmi. Pred tem Eva Alina Hočevar, Ajda Novak in Lea Novak niso ponovile lanskega uspeha iz Tacna, kjer je Slovenija osvojila srebro. S šestimi sekundami pribitka so končale na sedmem mestu. Nato so nastopili kajakaši: Peter Kauzer, Martin Srabotnik in Žiga Lin Hočevar so prav tako zasedli sedmo mesto. Na petem mestu pa so končale kanuistke v postavi Eva Alina Hočevar, Lea Novak in Alja Kozorog.

Slovenski kanuisti Luka Božič, Benjamin Savšek in Žiga Lin Hočevar so zaostali le za novimi prvaki Britanci. Slovenska trojica je branila zlato z lanskega domačega tekmovanja v Tacnu, tokrat pa je morala priznati premoč britanskim tekmecem, ki so slavili z 1,54 sekunde naskoka. Bron je pripadel Slovakom, ki so za zmagovalci zaostali za 3,48 sekunde.

Peter Kauzer Foto: Reuters V moški konkurenci so ekipno tekmo dobili Nemci, vsega 84 stotink pred gostitelji Francozi in sekundo in pol pred Španci. Tudi Švicarji in Britanci na naslednjih mestih so tekmo končali brez napake. Slovenija v postavi Peter Kauzer, Martin Srabotnik in Žiga Lin Hočevar, si je dve kazenski sekundi privozila na 10. vratcih, skupni zaostanek slovenske trojice pa je bil 4,47 sekunde.

Pred tem kajakašice Eva Alina Hočevar, Ajda Novak in Lea Novak niso ponovile lanskega uspeha iz Tacna 2024, kjer je Slovenija osvojila srebro. S šestimi sekundami pribitka so tekmo končale na sedmem mestu. Zlata so se veselile Čehinje, ki so imele 1,64 naskoka pred Špankami. Bronaste Britanke so z dotikom vratc in pribitkom dveh sekund zaostale 2,35 sekunde.

Alja Kozorog Foto: Nina Jelenc V nadaljevanju popoldanskega sporeda so kanuistke Eva Alina Hočevar, Lea Novak in Alja Kozorog branile zlato domačega prvenstva. Končale so na petem mestu. Češka je zmagala z 2,28 sekunde prednosti pred Francijo, tretja je bila s 4,44 sekunde zaostanka Italija. Slovenska trojica je zaostala 8,01 sekunde.

V petek se evropsko prvenstvo nadaljuje s kvalifikacijami v vseh posamičnih preizkušnjah, te se bodo začele ob 9.30, v soboto dopoldan sledijo še polfinalni in finalni boji. V nedeljo je na vrsti kajakaški kros.