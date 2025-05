Žiga Lin Hočevar, slovenski kanuist na divjih vodah, bo ta konec tedna pri komaj 17 letih v Parizu branil lanski naslov evropskega prvaka iz Tacna. Kako se mladi športnik sooča s to vlogo in kako resne so težave po nesrečnem pristanku v vodo s čolnom za kros?

Žiga Lin Hočevar je športni javnosti postal znan, ko je pri vsega 16 letih postal evropski prvak v slalomu v kanuju. Konec tedna ga čaka evropsko prvenstvo na olimpijski progi v Parizu, kjer bo nastopil v povsem drugačni vlogi. Lani je kot najstnik še napadal iz ozadja, zdaj pa se bo na štart podal kot branilec naslova evropskega prvaka.

"Mislim, da je super tako, kot je. To je neka nova izkušnja. Malo moram svojo glavo prilagoditi na to, ampak mislim, da nam gre kot celotni ekipi, ki me pripravlja na to evropsko prvenstvo, zelo dobro. Meni je kar všeč," nam je povedal Žiga Lin, ko smo ga vprašali, ali čuti kaj več pritiska.

Foto: Damiano Benedetto

Čuti posledice nerodnega pristanka

Ko smo se dogovarjali za pogovor, nam je sporočil, da se lahko slišimo po treningu in masaži. Razkril nam je, da ima nekaj bolečin v kolku, kolenu in delu hrbta. "Včeraj (z Žigo Linom smo se pogovarjali v torek, op. p.) sem na treningu krosa priletel na ploh z rampe. Ob tem sem zlomil sedež in zdaj čutim nekaj posledic." Prepričan je, da to ne bo vplivalo na njegovo pripravo na tekmo in da imajo še dovolj časa, da bo do prvih tekem povsem nared.

Nekaj neprespanih noči

To pa ni edina težava za našega vrhunskega športnika, saj je imel v Franciji tudi nekaj neprespanih noči. Pravzaprav ne samo on, ampak celotna slovenska reprezentanca. "Postelje v tem centru so kar slabe, tako da smo vsi prvih nekaj dni imeli malo težav s spanjem. Regeneracija ni bila najbolj optimalna, a trening je vseeno potekal normalno in za zdaj gre vse po načrtu. Danes je še zadnji trening, potem pa se počasi začne zares."

Foto: Ana Kovač

Čeprav ima s tacensko progo, na kateri je osvojil naslov prvaka, veliko izkušenj, mu je proga v Parizu precej manj domača. Na lanski olimpijski progi je nastopil le na eni tekmi svetovnega pokala in bil tam dvakrat na pripravah, a takrat je bila proga še nekoliko drugačna.

"Če sem iskren, je proga malce čudna. Predvsem zato, ker nismo vajeni veslati na takšnih progah. Je povsem drugačna kot proga v Tacnu ali Ivrei, kjer smo nazadnje imeli tekme. Ja, malce je čudna, ampak se počasi prilagajamo. Morda bi si vseeno želel opraviti še kakšen trening več tukaj, da bi lahko vse tri discipline malo bolj v miru uskladil. Zdaj tega časa ni, tako da bomo poskusili iz tega iztržiti čim več," nam je zaupal Hočevar, ki bo tekmoval v vseh treh disciplinah (kanuju, kajaku in krosu).

Foto: Ilaria Spagnuolo

Dnevna forma bo zelo pomembna

Evropsko prvenstvo se bo začelo v četrtek z ekipnimi tekmami. Tudi v tej disciplini so slovenski kanuisti (Žiga Lin Hočevar, Luka Božič, Benjamin Savšek) lani osvojili zlato medaljo. Ali je našemu sogovorniku pomembno, da dobro odpeljejo ekipno tekmo?

"Posamična tekma je zagotovo zgodba zase, saj je povsem drugačen način veslanja. Priprava je sicer enaka, ampak občutek je drugačen. Sam imam rad ekipne tekme in zdi se mi lepo, da dobro zastopamo državo ter se kot ekipa dobro predstavimo. Meni je zelo pomembno, da ekipne vožnje opravimo dobro, po drugi strani pa lahko rečemo, da je to generalka za dan D."

S tem ima v mislih posamične tekme, kjer je po njegovem mnenju odločilna predvsem psihološka pripravljenost. Po njegovem mnenju znajo na tako visoki ravni vsi dobro veslati in so si po sposobnostih precej izenačeni. "Na koncu je najboljši tisti, ki ima v glavi najbolj urejene stvari in najboljšo dnevno formo."

