Divjevodaši uspešni v Italiji, znan predlog sestave reprezentanc

Slovenski slalomisti na divjih vodah so opravili izbirne tekme za reprezentanco. Dve od teh sta potekali v Tacnu, dve pa v Ivrei. Na današnji mednarodni tekmi za točke ICF in evropski pokal sta se od Slovencev najbolj izkazala kanuist Luka Božič z drugim in kajakaš Martin Srabotnik s tretjim mestom.

Božič je v finalu kanuistov premoč priznal le Francozu Julesu Bernardetu, ki je v cilju postavil 41 stotink boljši čas od slovenskega reprezentanta. Na tretje mesto je priveslal Italijan Flavio Micozzi. V finalu je veslal še en slovenski kanuist, in sicer Žiga Lin Hočevar, ki je bil 12.

Za še eno uvrstitev na zmagovalne stopničke je s tretjim mestom poskrbel Celjan Srabotnik, ki se je z zaostankom 1,41 sekunde za zmagovalcem Giovannijem de Gennarom, aktualnim olimpijskim in evropskim prvakom, uvrstil na tretje mesto. Drugi je bil mladi Italijan Xabier Ferrazi, ki sta mu zmago odnesli dve kazenski sekundi. Na četrtem mestu je preizkušnjo zaključil Ulan Valant, Žiga Lin Hočevar je bil sedmi, Jan Ločnikar osmi, Tine Kancler pa 12.

Med kajakašicami je za najboljši slovenski dosežek s petim mestom poskrbela Ajda Novak. Naja Pinterič se je uvrstila na deveto mesto, Sara Belingar pa je bila deseta. Z velikansko prednostjo več kot desetih sekund pred tekmicami je slavila italijanska predstavnica Stefanie Horn, druga je bila Francozinja Marjorie Delassus, tretja pa Italijanka Caterina Pignat.

Za dvojno francosko slavje v finalu ženskega kanuja sta poskrbeli sestri Marjorie in Doriane Delassus, na tretje mesto pa se je zavihtela Španka Clara Gonzalez. V finalu so bile štiri slovenske kanuistke. Lea Novak je bila sedma, Alja Kozorog osma, Sara Belingar deveta, Ema Lampič pa 12.

Kvalifikacijska vožnja sobotne preizkušnje je štela kot četrta izbirna tekma za sestavo slovenske članske reprezentance. V ženskem kanuju je bila tokrat najboljša Slovenka Lea Novak, za njo so bile Alja Kozorog, Sara Belingar, Ema Lampič in Eva Alina Hočevar.

V moškem kanuju so bili znova najboljši Luka Božič, Žiga Lin Hočevar in Benjamin Savšek, sledila sta Adam Križaj in Juš Javornik. V ženskem kajaku je na slovenski izbirni tekmi tokrat zmagala Ajda Novak pred Najo Pinterič, Saro Belingar, Leo Novak in Evo Alino Hočevar, v moškem kajaku pa je bil najboljši slovenski predstavnik Jan Ločnikar, za katerim so se zvrstili Martin Srabotnik, Tine Kancler, Žiga Lin Hočevar, Ulan Valant in Marko Petek.

Kot so sporočili s Kajakaške zveze Slovenije, bodo na podlagi dosežkov z izbirnih tekem v potrditev predsedstvu predlagali naslednjo sestavo reprezentance: v moškem kajaku Peter Kauzer, Martin Srabotnik, Žiga Lin Hočevar, v ženskem kajaku Eva Alina Hočevar, Ajda Novak, Lea Novak, v moškem kanuju Benjamin Savšek, Luka Božič, Žiga Lin Hočevar, Juš Javornik (slednji le za evropsko prvenstvo, kjer ima Slovenija na voljo štiri mesta), v ženskem kanuju pa Eva Alina Hočevar, Lea Novak in Alja Kozorog.

Slalomiste na divjih vodah EP čaka med 14. in 18. majem na olimpijski progi na obrobju Pariza.