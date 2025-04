"Če sem povsem iskren, mi to vsi odsvetujejo," nam je v intervjuju povedal Žiga Lin Hočevar, kajakaš in kanuist na divjih vodah. A njegova ljubezen do kolesa je prevelika, da se ne bi usedel na kolo in se spustil po gozdnih poteh. Čeprav na nek način tvega svojo kariero v kajaku in kanuju na divjih vodah, želi uživati v življenju.

Šele 17-letni Žiga Lin Hočevar, kajakaš in kanuist na divjih vodah, se je v lanski sezoni izstrelil med najboljše, potem ko je v domačem Tacnu pri 16 letih postal članski evropski prvak. Med drugim je bil v skupnem seštevku svetovnega pokala v kanuju celo drugi. A zdaj so pred mladim Ljubljančanom novi izzivi in cilji, ki jih, kot je to pri njem v navadi, pove na glas. Prav tako ga ne moti nova vloga favorita. Pravzaprav mu ta še bolj ustreza, saj rad tekmuje pod pritiskom. Za njim so naporne priprave, opravil je veliko treninga in zaupal nam je, da svojo pravo formo pričakuje šele v drugem delu sezone, ko bodo na sporedu najpomembnejše tekme. Spregovorili smo tudi o njegovem nevarnem hobiju – spustih s kolesom. Čeprav mu to početje vsi odsvetujejo, ga ne bo opustil. Ne pozabimo, da je Žiga Lin še srednješolec. In kako mu gre opravljanje izpitov?

V novo sezono greste v povsem drugačni vlogi, potem ko ste lani dosegli izjemne uspehe. Se vam zdi, da bo zato ta sezona za vas drugačna, saj vas bodo sotekmovalci oziroma nasprotniki gledali povsem drugače?

Meni bo še bolje, ker me ne bodo podcenjevali. Vsi me bodo gledali. In to je tisto, kar imam jaz rad. Rad imam pritisk. Tega bo letos veliko, tako kot ga je bilo lansko leto na koncu sezone oziroma takoj po evropskem prvenstvu. Moram priznati, da mi je to veliko bolj všeč.

Kakšni so vaši prvi cilji na uvodnih tekmah sezone, si že takoj želite zmage ali morda dobre vožnje in dvigovanja forme?

Na evropskem prvenstvo v Parizu bi si želel, da bi bil čim bolj pri vrhu. Vedno si želim zmag in seveda, želim si ubraniti tudi naslov evropskega prvaka. To bi bil fenomenalen scenarij, ampak mislim, da do takrat še ne bom v najboljši formi, ker bi res rad malo privarčeval. Za prvi del sezone sem si zadal, da bi bil čez celotna dva meseca v podobni pripravljenosti. Se pravi, da bi bil na evropskem prvenstvu in potem na mladinskem svetovnem prvenstvu nekako na 95-odstotni pripravljenosti. Za zadnji del sezone bi pa res poskušal biti v najboljši formi. Bomo videli, kako se bo izšlo. In da, želim si zmag. Vedno sem si jih želel in vedno si jih bom. Rad bi si nabral čim več izkušenj, mogoče tudi iz pripravljalnega obdobja. Torej da bi analiziral, kaj smo naredili, in da čez nekaj let, ko bo šlo še bolj zares, ne bi kje udarili mimo.

"Bilo je kar težko, ampak mislim, da so bile priprave zelo dobre." Foto: Damiano Benedetto Znani ste kot zelo priden in delaven športnik. Ste v tem pripravljalnem obdobju sploh izpustili kakšen trening?

Ne. Pravzaprav ste me zdaj ste spomnili. Tri dni sem bil bolan. Takrat ne vem točno, kaj je šlo narobe in zakaj sem bil bolan, ampak mislim, da sem imel malo smole, ker sem se sicer res pazil. Sicer pa ne, nič nisem izpustil.

Ste zadovoljni s svojimi pripravami, imeli ste jih kar nekaj in skoraj nič vas ni bilo doma?

Da, drži. Letos smo bili zelo malo doma. Več kot sedem tednov smo bili v tujini. Bilo je kar težko, ampak mislim, da so bile priprave zelo dobre. Bile so malo drugačne kot lani. Malo smo spremenili, ker smo želeli dobiti malo več baze, ker bo letošnja sezona malo daljša. Vmes bo malo manj počitka. Lani so bile vmes olimpijske igre, bilo je veliko počitka, tako da si se lahko spočil, regeneriral in začel ponovno graditi bazo, zatem pa stopnjevati formo. Lani sta bila dva vrhova, medtem ko je letos sezona malo bolj zgoščena in bo vmes manj počitka. Malo smo zamaknili pripravljalni del, v formo bomo prišli malo pozneje, ampak mislim, da se bo obrestovalo.

"Mogoče bomo štartali z isto opremo, kot smo lani tekmovali, ampak za zdaj iščemo neke nove podrobnosti v opremi, da bi se še malo boljše počutil v čolnu." Foto: Bor Slana/STA

Vaš oče je še vedno vaš trener. Sta za letos ubrala kakšen nov pristop?

Malo smo spremenili program treninga. Ne prav veliko. Bomo videli, ali se bo to obrestovalo. Tega ne bomo videli letos, ampak šele čez nekaj let, ko se bomo kaj naučili iz tega. Glavni cilj so olimpijske igre v Los Angelesu in mislim, da bo treba biti že leta 2027 zelo dobro pripravljen. Takrat bo zame res štelo. Tudi v opremi sva iskala nekaj novih stvari. Bova videla, ali se bo obrestovalo. Mogoče bomo štartali z isto opremo, kot smo lani tekmovali, ampak za zdaj iščemo neke nove podrobnosti v opremi, da bi se še malo boljše počutil v čolnu.

Še vedno ste srednješolec, kako vam uspe usklajevati življenje vrhunskega športnika in srednješolske obveznosti?

Mislim, da mi gre kar v redu. Imam še dva predmeta, je pa zelo težko usklajevati. Predvsem zaradi tega, ker treniram tri discipline in veliko treningov dodajamo. Mislim, da smo naredili veliko več treningov kot lani. Če sem iskren, smo bili tri tedne brez dneva počitka. In takrat je bilo res težko usklajevati še šolo, ampak zdaj malo delam za nazaj. Potrebnega je veliko usklajevanja.

V svojih napovedih ste vedno odkriti in brezkompromisni. Kakšni so vaši cilji za letos, so še vedno tako visoki?

Moj cilj je postati svetovni prvak. Ta cilj je jasno napisan doma na papirju. Vsak dan ga vidim in tako bom rekel: če mi ne uspe nič drugega in bom samo svetovni prvak, bom zadovoljen. Če bom dosegel veliko stvari in ne bom svetovni prvak, bom tudi zadovoljen. Če ne bo nič od tega, potem seveda ne bom zadovoljen. Želim si zmagovati, želim biti na stopničkah. Kot sem rekel, ali bo več manjših uspehov ali pa bo en večji, bom zadovoljen.

Večkrat ste že povedali, da radi zmagujete. Kako pa prenašate poraze?

To je stvar, ki mislim, da sem se je najbolj naučil skozi leta. Vem, da se tega ne vidi, ampak če želim na vsaki tekmi zmagati, pomeni, da na vsaki tekmi, ko ne zmagam, je zame poraz. Porazov je bilo v zelo kratki karieri veliko in vedno bližje sem temu, da bi bil po porazu povsem miren in bi se osredotočil za naprej. Seveda, se še lovim. Velikokrat sem zelo jezen. Sploh, če je bila povsem moja napaka. Od lani je zelo grenak spomin iz tekme v Ivrei, ko sem zmagal polfinale, v finalu sem prišel skozi celo progo, potem pa v najlažji zadnji kombinaciji vrgel vse stran. Na koncu sem bil deseti. Takrat mislim, da sem dobil veliko lekcijo in se veliko naučil. Sicer pa sovražim poraze.

Foto: Ana Kovač

Ste velik ljubitelj kolesarstva. Vas ne skrbi, da bi se ob vaših hitrih spustih poškodovali in bi si s tem zapravili sezono?

Če sem povsem iskren, mi to vsi odsvetujejo. V našem športu vseeno ni toliko financ, da bi lahko rekel, da bo zdaj vse drugače, če ne bom veslal. Če se poškodujem in ne bom mogel tekmovati, bom to vzel v zakup. Bom našel službo in živel naprej. Do 23. leta bi rad užival v življenju in delal tudi stvari, ki pripomorejo k temu, da sem jaz na višji ravni. Res uživam in spusti s kolesom ali pa veslanje na zelo divjih brzicah močno izboljšajo moje počutje. Bomo videli, kako bo v prihodnje, ampak za zdaj grem na polno.

S kolesom tvegate svojo profesionalno kariero v veslanju. Ste kdaj razmišljali, da bi se preizkusili tudi na kolesu?

Ne, tako velikih ambicij pa nimam. Spremljam gorsko kolesarstvo in to je čisto druga raven tveganja. Seveda si ne želim na takšen način končati kariere in upam, da je ne bom. Puščam si odprta vrata in ne bom se zaprl v kletko in osredotočil le na en šport. Konec koncev bom še zmeraj, ko bom končal športno kariero, moral iti v službo.

