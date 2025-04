Eva Terčelj je že dolgo časa v vrhu svetovnega kajaka na divji vodah. V njeni vitrini se je v vseh teh letih nabralo že kar nekaj velikih uspehov, med drugim naslov svetovne prvakinje iz leta 2019 v La Seu d'Urgellu.

Danes 33-letna slovenska športnica se je odločila za pomemben korak v življenju, saj bo kmalu prvič postala mama. V pogovoru nam je zaupala, da se super počuti, še vedno je aktivna in upa, da se bo tako počutila tudi v prihodnje.

Foto: Ana Kovač

Zanimivo je bilo videti odziv njenih reprezentančnih kolegic in kolegov, saj so od prvega do zadnjega ostali odprtih ust, ko je razkrila, da je to tekmovalno sezono zaradi materinstva ne bomo videli na tekmovanjih. In kako je ona videla odziv svojih kolegov?

"Res je bil lep. Na koncu je to res neka lepa stvar, ki se ti zgodi v življenju, in vesela sem, da imam podporo tako kajakaške zveze in sponzorjev kot tudi sotekmovalcev. Veselim se, kar prihaja. Šla bom korak za korakom in prepustila se bom dogodkom," je uvodoma povedala naša sogovornica, ki si želi čim dlje ostati aktivna.

Dokler bo šlo …

Posluša svoje telo in zaveda se, da je treba k stvari pametno pristopiti. Meni, da ni najbolje, da bi povsem "presekala" s treningi. Želi si čim dlje veslati, se ukvarjati z drugimi športi in ohranjati svojo pripravljenost. "To je dobro za splošno počutje in hkrati za lažji povratek nazaj. Dokler bo šlo, bo šport zagotovo del mojega vsakdana. Pravzaprav je šport del mojega življenja in bo vedno prisoten."

Peter Kauzer je bil prvi od reprezentančnih kolegov, ki ji je čestital. Foto: Ana Kovač

Vesela je, da ima okoli ljudi, ki ji lahko pomagajo

V zadnjih letih vse pogosteje vidimo, kako se športnice po nosečnosti uspešno vračajo na športna prizorišča. In takšne načrte ima tudi Terčelj, saj tudi sama opaža, da je to mogoče. "Že v naši reprezentanci oziroma na naši zvezi sta dve tekmovalki v mirnih vodah (Špela Ponomarenko Janič, Anja Osterman, op. p.) mamici.

"Vidim, da se da. Uživam v veslanju in športu. Dokazujem, da sem še vedno na najvišji ravni in da, želim se vrniti že v prihodnji sezoni. Sicer nikoli ne veš, kako bo vse skupaj šlo, ampak načeloma imam načrt, da spustim letošnjo sezono in se v naslednji sezoni poskušam normalno vrniti."

Eva že zdaj poskuša zbrati čim več informacij, saj da se športnice vračajo po materinstvu. Zato spoštuje vse športnice, ki jim to uspeva in so pripravljene deliti svoje izkušnje.

"Tako je potem lažje najti svojo pot in poskusiti najti rešitve, ki meni v trenutnih razmerah ustrezajo. Zagotovo se bom še obrnila tudi po marsikateri nasvet in zelo vesela sem, da so okoli ljudje, ki mi lahko pomagajo pri tem in morda pokažejo kakšno rešitev."

Eva Terčelj nekaj časa ne bo sedela v čolnu. Foto: Reuters

"Brez te podpore res ne bi šlo"

Eva, ki je kot športnica zaposlena v javni upravi (Furs), je še kako hvaležna, da imajo v njeni trenutni službi in kajakaški zvezi posluh za to. Zaveda se, da si je kot športnica težko ustvariti družino in da je ta podpora še toliko pomembnejša.

"Predvsem finančna varnost. Glede na to, da ne tekmuješ, nekako veš, da ne boš mogel računati na nagrade ali dodatne bonuse. V našem športu pa so nujni za nek dodaten zaslužek, ker pač nimamo visokih prihodkov. Ostajam zaposlena. Pravzaprav s svojimi rezultati ohranjam kategorizacijo. In tako, kot sem že rekla, sem zelo vesela, da imajo tudi na zvezi posluh za to. Zavedajo se, da je to del življenja, in ti stojijo ob strani. Tudi sponzorji. Brez te podpore res ne bi šlo."

