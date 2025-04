Jošt Zakrajšek in Hana Bedernjak državna prvaka na 5000 metrov

Sprinterji na mirnih vodah so sezono domačih tekmovanj odprli z državnim prvenstvo na 5000 metrov, ki je v organizaciji Kajak kanu kluba Žusterna tokrat potekalo na morju. V konkurenci kajakašev je med člani slavil Jošt Zakrajšek, v ženski konkurenci je zmagala mladinka Hana Bedernjak, so sporočili iz Kajakaške zveze Slovenije.

Enainštiridesetletni Zakrajšek je tako v svoj seznam dodal nov naslov državnega prvaka. Nekdanji divjevodaš, ki se je nato preusmeril v mirne vode, je do cilja 5-kilometrske proge potreboval 20 minut in 48 sekund.

V cilju je imel več kot minuto in pol naskoka pred tekmovalcem bohinjskega kluba Anžetom Pikonom, ki je lani osvojil naslov evropskega prvaka do 23 let na 200 m. Tretje mesto je osvojil mladi Anej Čušin.

Med kajakašicami je bila najboljša Prekmurka Bedernjak, ki je lani tekmovala tako v sprintu na mirnih vodah kot spustu na divjih vodah. Za dobri dve sekundi in pol je prehitela domačo kajakašico Zalo Jakulin, na tretje mesto je priveslala še ena domačinka Ajda Bratkovič Žižek.

Omenjene tekmovalke so bile najboljše tudi v konkurenci mladink. Državni prvak do 23 let je postal Pikon, pred Čušinom in Gaberjem Jurkovičem. Slednja sta zasedla prvi mesti med tekmovalci do 18 let.