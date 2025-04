Na tiskovni konferenci kajakašev in kanuistov je za veliko presenečenje poskrbela zadnja leta naša najboljša kajakašica Eva Terčelj, potem ko je razkrila, da bo prvič postala mama. Njeni reprezentančni kolegi, ki so pred tem razkrili svoje cilje za novo sezono, so ostali odprtih ust.

"Letošnja sezona bo za mene videti malo drugače. Moji cilji ne bodo enaki, kot od tekmovalcev poleg mene. Pravzaprav izpuščam tekmovalno sezono zaradi nosečnosti oziroma pričakujem naraščaj," je z nasmehom na obrazu povedala Eva Terčelj, nekdanja svetovna prvakinja v kajaku, in presenetila prav vse na tiskovni konferenci. Eva nam je pozneje v pogovoru zaupala, da si želi vrniti na tekmovanja, ampak zdaj se bo posvetila materinstvu.

Peter Kauzer se je na novo sezono dobo pripravil. Foto: Ana Kovač

Kauzer upa, da tokrat pravici zadoščeno

Sicer pa so naši najboljši kajakaši in kanuisti pripravljeni na nove izzive na novi sezoni. Med njimi tudi Peter Kauzer, z 41 leti najstarejši član slovenske reprezentance, ki se lahko še vedno kosa z veliko mlajšimi tekmeci. Bil je na pripravah na otok Reunion, iz kjer so še zadnji trenutek pobegnili slabemu vremenu in neurju. Hrastničan pa je zadovoljen s svojimi pripravami na letošnjo sezono.

Njegova glavna cilja sta evropsko in svetovno prvenstvo in glede na zadnje rezultate še vedno lahko cilja na najvišja mesta. "Cilji so zelo podobni, kot v ostalih sezonah. Lahko se borim z mlajšimi tekmeci in svetovno najboljšimi tekmovalci in jim včasih povzročam sivi lase. Glavni cilj je svetovno prvenstvo v Avstraliji. Kar se tiče evropskega prvenstva, je v Parizu, in upam, da bo letos pravici zadoščeno," je povedal Kauzer, ki ima iz Pariza z olimpijske tekme zelo slabe izkušnje, potem ko so mu po mnenju mnogih krivično dosodili napako.

Več sledi …

