"Upam in zdi se mi, da je napredek viden," nam je v pogovoru zaupala Eva Alina Hočevar, kajakašica in kanuistka na divjih vodah, ki bo imela tudi v novi sezoni zelo naporen ritem, potem ko bo tekmovala kar v treh disciplinah. Eva Alina je z nami spregovorila v pripravah na novo sezono.

Eva Alina Hočevar uživa v adrenalinskih trenutkih in ne pozna strahu.

Eva Alina Hočevar je še ena izmed tistih športnic, ki se vneto pripravljajo na novo sezono. Priznava, da je trenutno od treningov utrujena, a se ob tem dobro zaveda, da je treba za vrhunske rezultate trdo delati. Na začetku pogovora nam je razkrila, da gre trenutno vse po načrtih in da je navdušena nad svojimi pripravljalnimi tekmami.

Eva Alina Hočevar je lani zelo dobro tekmovala na svojih prvih olimpijskih igrah. Foto: Reuters Slovenka je zdoma že vse od januarja. Vmes je bila doma le pet dni, ko si je vzela malo premora. A podoben ritem je imela že pred tem. "Pred olimpijskimi igrami v Tokiu sem šla s Petrom Kauzerjem za dober mesec in pol na priprave v Dubaj. Tudi za letos smo se tako odločili, ker so doma pogoji za treninge vseeno nekoliko slabši. Odločili smo se za trening v tujini in izbrali smo povsem dve različni destinaciji. Na otoku La Reunion je bila proga nekoliko lažja in primernejša za dobro fizično pripravljenost, za tem smo izbrali še Pau in La Seu d'Urgell, kjer so po navadi tudi tekme za svetovni pokal. Gre za dve zelo tehnični progi in tudi topleje je kot v Sloveniji. Zdi se mi, da je bila to za letos dobra izbira," nam je uvodoma povedala 22-letna divjevodašica, ki je že v mladinskih letih nakazala, da je zelo nadarjena športnica.

Eva Alina Hočevar in njen brat Žiga Lin Hočevar veliko treningov opravita skupaj. Foto: osebni arhiv

Niti visokih slapov se ne ustraši

Eva Alina se ob svoji športni karieri zaveda, da je ukvarjanje z vrhunskim športom poseben način življenja. Mora se privajati na nova prenočišča, novo okolje in redko vidi svoje najbližje. "Imam to srečo, da veliko potujemo z družino, sicer pa zelo redko vidim svoje prijateljice. Zato je težko ohranjati pristne stike. Ni preprosto, ampak se z leti tega navadiš," pove naša sogovornica, ki jo je do zdaj od krajev, kjer je trenirala, najbolj navdušil otok La Reunion. Tam je izkusila še dodaten adrenalin, ko je skakala z visokih slapov.

"Res je poseben otok in navdušil me je. Sicer je vsak kraj nekaj posebnega, ampak na žalost kot športniki zelo malo vidimo, ker vsak dan preživimo na progi, kjer treniramo, in nato v stanovanju, ko počivamo. Se pa strinjam, da je dobra stvar vrhunskega športa, da veliko potuješ ter spoznavaš različne kulture in različne kraje."

Na začetku je iskala motivacijo Eva Alina Hočevar ima zaradi svojih obveznosti manj stika s prijateljicami. Foto: Aleš Fevžer

V tem pripravljalnem obdobju ni uvajala veliko sprememb, čeprav se po končanem olimpijskem ciklusu marsikateri športnik morda loti treningov na drugačen način. Eva Alina, ki je lani prvič tekmovala na olimpijskih igrah, priznava, da je bila lanska sezona zanjo najbolj stresna do zdaj. In tudi po koncu sezone ni imela veliko prostega časa, saj je bila povabljena na tekmovanje na Kitajsko.

"Če sem iskrena, sem imela nekaj težav z motivacijo, a s pomočjo brata sem jo hitro spet našla, saj me je prav on povlekel v trenažni proces. Hitro sem padla v ritem in sprejela ta način življenja. Prav velikih sprememb nismo delali. Osredotočali smo se na dobro osnovno pripravo. Veliko sem delala tudi za moč, tako da sem na pripravah naredila maksimalno število treningov, posledično pa s tem tudi napredovala v tehniki. Upam in zdi se mi, da je napredek viden. Tudi na zadnjih pripravljalnih tekmah mi je šlo dobro, tako da očitno smo delali pravilno."

Včasih na pomoč priskoči tudi mami

Sicer veliko časa preživi z bratom in očetom, včasih vskoči tudi njena mama. Letos je še toliko več časa preživela z bratom, potem ko se je njen brat Žiga Lin odločil za takšno vrsto izobraževanja, da lahko trenira tudi dopoldan. "Da, veliko treningov sva opravila skupaj, kakšne treninge pa narediva tudi ločeno. Različna sva si in nemogoče je biti vseskozi skupaj, saj bi se lahko prevečkrat sprla. Na La Reunionu pa je bila z nami tudi mami, ki nam je bila v veliko pomoč."

Tudi v letošnji sezoni namerava tekmovati v vseh treh disciplinah. Foto: Facebook Kajakaška zveza Slovenije

Od jutra do večera

Pripravljalno obdobje prinaša tudi prve resne preizkušnje in nekaj negotovosti. Letos je Eva Alina dala nekaj več poudarka kajaku, saj je bil lani zaradi olimpijskih iger v ospredju kanu. In kot nam je zaupala, se že poznajo spremembe, potem ko je bila na močni mednarodni tekmi v Pauju na četrtem mestu. Do zdaj je zbrala štiri nastope in vsakokrat se je uvrstila v finale. To je zagotovo dober obet za sezono, v kateri bo kajak dobil večjo veljavo. Tudi v novi sezoni jo čaka zelo naporen ritem, saj bo tekmovala v vseh treh disciplinah – kajak, kanu in kros.

"Nekaj poudarka sem dala tudi krosu, saj želim biti v vseh treh disciplinah uspešna. Bo zelo zahtevno, ker to pomeni trojni program. To pomeni, da bodo zame tekme trajale tri dni od jutra do večera, kar bo zelo naporno. Zato je treba opraviti veliko kondicijskega treninga, da vse to lahko zdržiš. Razlika je, če se osredotočaš na en dan ali pa na vse tri dni. Verjamem, da se da, ker veliko tujih tekmovalcev počne isto," nam je še povedala športnica, ki trenutno trenira v Španiji v La Seu d'Urgellu.

