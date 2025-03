Peter Kauzer se je za letošnjo pripravljalno obdobje odločil, da gre na Reunion, otok sredi indijskega oceana. Priprave so zelo dobro uspele, a so imeli ob odhodu domov veliko sreče, saj je otok zajel močan ciklon, ki ga tam ne pomnijo že zadnjih 36 let.

"Bile so žrtve, cel otok je bil brez elektrike"

"Še dobro, da smo zadnji trenutek odšli. Bile so žrtve, cel otok je bil brez elektrike in brez pitne vode. Mi smo še vzleteli, potem so letališče zaprli. Pravijo, da v zadnjih 36 letih ni bilo tako močnega ciklona, ki je imel stopnjo orkana. Pred tem smo imeli vročino in povedali so nam, da v zadnjih 53 letih ni bilo takšne suše," nam je posebno izkušnjo razkril eden najboljših kajakašev vseh časov.

Peter Kauzer je na pripravah dobil obe tekmi in napovedal dobro sezono. Foto: Osebni arhiv

Naredil je, kar je želel

Peter na Reunionu ni opravil samo dobrih priprav, ampak je zelo dobro tekmoval na tamkajšnjih pripravljalnih tekmah, potem ko se je na obeh preizkušnjah v močni konkurenci zavihtel na najvišjo stopničko. Pravzaprav nas je spomnil, da na tej progi ostaja nepremagljiv. Je prehitro prišel v tekmovalno formo?

"Ne, ne, forma ni nič prehitro prišla. Kar zadeva trening, sem zadovoljen. Naredil sem, kar sem želel narediti. In da, tudi tiste tekme so bile dobre. Malo sem bil presenečen. Ne zato, ker sem zmagal, ampak da sem bil tako hiter. Če se odločim, da bom tekmoval še naprej, in kljub temu da sem že uvrščen v reprezentanco, imam cilj, da s sezono dobro opravim. Začneš tako, da na pripravah opraviš dobro delo in upaš, da to obrodi sadove. Jaz sem začel dobro."

Poseben pozdrav, ki morda prinaša uspeh Petru Kauzerju in njegovi hčerki Noli.

Prvič sta skupaj tekmovala s hčerko

Na pripravah ga je spremljala tudi 12-letna hčerka Nola, ki je vse boj vpeta v kajak in kanu na divjih vodah. Tokrat ga ni spremljala samo z brega, ampak je tudi ona veslala oziroma opravila priprave. Izkazala se je tudi na tekmovanju, ko je bila v kategoriji do 15 let druga. "Organizirali so tekmo in je bila možnost, da jo prijavim na tekmo. Res se mi je zdelo lepo, da sva prvič tekmovala na isti tekmi." In kdo je bil ob tem bolj vesel, smo ga vprašali.

"Na začetku sem bil bolj jaz, na koncu pa sva bila oba vesela (smeh, op. p.). Na začetku je imela nekaj malega treme, saj je postavitev proge malo drugačna, kakor na tekmah v mlajših kategorijah. V tem primeru je bila normalna tekma in res se je dobro spopadla z nalogo. Imamo srečo, da je pridna v šoli in ji dovolijo, da je lahko malo dlje odsotna. In hvaležni smo jim za to," nam je razlagal Hrastničan, ki poudari, da ne želi pri njej ničesar prehitevati, ampak da bodo njeno morebitno kariero gradili od osnov naprej.

"Če se bo šla ta šport, bomo gradili od osnovne tehnike naprej in potem bomo to nadgrajevali." Foto: Osebni arhiv "Pravi trening pride na vrsto pozneje. Zdaj je le igra na vodi. Vsaj jaz vidim tako vso zadevo in mislim, da bi morali vsi tako začeti. Res je nič ne priganjamo …Vemo, koliko je zmožna. Se je pa videlo, da je veliko bolj suverena pri eskimskem obratu in na podlagi tega otroci izgubijo strah in jim je zato lažje. Ampak tako, kot sem rekel. Če se bo šla ta šport, bomo gradili od osnovne tehnike naprej in potem bomo to nadgrajevali. Ne želim se hvaliti, ampak kakor jaz vidim, je ona še nadgradnja mene. Res ima smisel za te stvari," se je razgovoril Peter in priznal, da trenutno pri hčerki trenersko dirigentsko palico drži bolj njegov oče, Peter Kauzer starejši.

Na progi v Reunionu je še neporažen. Foto: Osebni arhiv

Vrača se v Pariz, kjer je doživel veliko razočaranje

Petra Kauzerja maja čaka že prvo veliko tekmovanje. Evropsko prvenstvo na olimpijski progi v Parizu, kjer je doživel eno največjih razočaranj v športni karieri. Sodniki so mu na olimpijski tekmi dosodili najstrožjo kazen, s tem pa je ostal brez finala in morebitne olimpijske medalje. Torej ima tam še kar nekaj neporavnanih računov.

"Motivacija je, to je zagotovo. S pripravami sem zelo zadovoljen in tudi s prikazanimi vožnjami na tekmah sem lahko več kot zadovoljen. Res pa je, da je treba še dosti narediti. Da, evropsko prvenstvo v Parizu … Ne gre za povračilo, ampak bolj za to, da pokažem, da še vedno spadam tja, kamor spadam. Ne glede na to, kaj se je lani tam zgodilo, in ni prav, da se je to zgodilo. Pred mano je nova sezona in osredotočam se na tekme, ki so pred mano. Še vedno se počutim sposobnega, da se na vsaki tekmi borim za najvišja mesta. In zdi se mi, da sem to dokazal tudi na Reunionu."

"Edino, kar občutim pri svojih letih, je to, da potrebujem malo več časa za regeneracijo." Foto: Ana Kovač

Kaj pa olimpijske igre v Los Angelesu?

41-letni slovenski športnik je že večkrat dejal, da so bile olimpijske igre v Parizu zanj zadnje, ampak iz njegovih besed je moč razbrati, da si do neke mere še vedno pušča odprta vrata. "Nikoli ne reci nikoli. Dejal sem, da so to moje zadnje olimpijske igre, je pa res, da bom šel iz sezone v sezono. Za zdaj imam v načrtu tekmovati to sezono in potem še naslednjo. Potem so olimpijske igre v Los Angelesu že blizu, ampak bom videl. Jaz vse prepuščam zdravju, motivaciji in vsemu skupaj. Ampak do zdaj mi tega ne manjka."

"Kar zadeva pripravljenost, pri meni nikoli ni bila vprašljiva. Edino, kar občutim pri svojih letih, je to, da potrebujem malo več časa za regeneracijo. Drugače sem fizično isto sposoben, morda še več. K treningom pristopim malo bolj pametno, ne ubijam se več tako, kot sem se včasih. Če dodaš še izkušnje in veš, na kakšen način se lotiti tekme, je to samo prednost," še pove Kauzer, ki si že kar nekaj let sam piše programe, a se vseeno z očetom pogovorita, če je treba kakšne stvari spremeniti.

