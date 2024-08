Danes je bilo spet napeto na kajakaški progi v Parizu, kjer so se v slalomu za medalje potegovali še kajakaši. Med njimi je bil tudi naš zimzeleni Peter Kauzer, ki je z olimpijskimi nastopi končal v polfinalu, potem ko so mu dosodili 50 kazenskih sekund. Tekmovanje je končal na 18. mestu. Kauzer je po tekmi povedal, da je to mogoče njegova zadnja tekma v karieri. Zmagal je Italijam Govianni de Gennaro, drugi je bil domačin Titouan Castryck, tretji pa Pau Echaniz.

Na olimpijskih igrah se je končala še ena divejvodaška drama. V slovenskem taboru so velike upe polagali na Petra Kauzerja, ki v jeseni svoje kariere sodil v širši krog favoritov za visoka mesta. Žal pa se je njegova olimpijska zgodba končala že v polfinalu.

Z roko pokazal, da se ne strinja z odločitvijo

Peter Kauzer je šel na progo kot sedmi. Hrastničan je progo odpeljal zelo dobro, a ob prihodu v cilj je pri njegovem imenu pisalo 50 kazenskih sekund. Kauzer naj bi po oceni sodnikov napačno odpeljal osma protitočna vrata. S tem je postalo jasno, da je sanj o finalu in morebitni olimpijski medalji konec. Naš tekmovalec je v cilju z roko jasno pokazal, da se ne strinja z odločitvijo sodnikov. Zagotovo se bodo še dolgo kresala mnenja, ali je naš tekmovalec dejansko izpustil vrata. Če Kauzerju napake ne bi dosodili, bi v polfinalu zasedel 7. mesto in bi se brez težav uvrstil v veliki finale ter bi se lahko boril za najvišja mesta.

Zadnja leta naš najboljši kajakaš je bil imel v preteklosti že večkrat težave s sodniškimi odločitvami in večkrat naglas povedal, kaj si misli o vsem tem. Razočaranje po olimpijski tekmi je bilo zanj veliko in po tekmi naši novinarki na tekmi dejal, da je to mogoče njegova zadnja tekma v karieri.

Tudi Savšek se ni strinjal s sodniki

Spomnimo, da je v ponedeljek podobno usodo v finalu doživel kanuist Benjamin Savšek, potem ko so mu 50 kazenskih sekund dosodili pri petih vratih. Ljubljančan je ob prihodu v cilj dejal, da se mu po krivici dosodili kazen. Savšek je zaradi tega izgubil olimpijsko medaljo. Če bi mu sodniki prisodili dve kazenski sekundi, bi bil tretji, tako pa tekmovanje končal na 11. mestu.

Na treningu je letelo

Hrastničan je, vsaj po reakciji njegovega očeta, na treningih kazal dobro formo, medtem ko se je v kvalifikacijah zdelo, da mu čoln ni stekel najbolje. Tam je zasedel 14. mesto.

Letos je že stal na stopničkah

Peter Kauzer, za katerega so bile to že pete olimpijske igre, že dolga leta velja za enega najboljših kajakašev na divjih vodah in se še vedno enakovredno kosa z veliko mlajšimi tekmovalci. Svojo dobro pripravljenost je kazal že na začetku sezone na tekmah svetovnega pokala. V Augsburgu se je zavihtel na stopničke in bil tretji, na tekmi v Pragi pa se je uvrstil tik pod stopničke, potem ko je zasedel četrto mesto.

Hrastničan ima v svoji bogati vitrini že celo vrsto uspehov z največjih tekmovanj. Med drugim se je leta 2016 okitil s srebrom na olimpijskih igrah v Rio de Janeiru, je dvakratni svetovni in evropski prvak ter trikratni zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala. Na zadnjih olimpijskih igrah v Tokiu je nekoliko presenetljivo ostal brez finala, zgodba se je ponovila tudi v Parizu.

