Noro naključje: oče posnel kita, ki je zagrabil sina #video

V čilskem delu Patagonije je mladega kajakaša zagrabil kit grbavec, mladeničev oče pa je to posnel, poroča AP. "Mislil sem, da je po meni," je komentiral kajakaš. K sreči ga je kit takoj nato nepoškodovanega izpustil.

Oče in sin sta se v bližini kraja Bahía El Águila v Magellanovi ožini vozila s kajakom, ko je na površje priplaval kit grbavec, ki je za nekaj sekund zajel Adriána Simancasa in njegov rumeni kajak, potem pa ga izpustil.

Oče je sinu, potem ko ga je kit izpustil iz gobca, zaklical, naj ostane miren. "Mislil sem, da je po meni, da me je kit pogoltnil," je po dogodku povedal Adrián.

Povedal je še, da ga je zares strah postalo šele takrat, ko se je znova znašel na površju. Ustrašil se je, da bo kit poškodoval očeta ali da bo zaradi podhladitve umrl v vodi.

Adriánu je uspelo hitro doseči očetov kajak in kljub strahu sta se oba nepoškodovana vrnila na obalo.

Magellanova ožina, ki je približno 2.600 kilometrov južneje od Santiaga, glavnega mesta Čila, je priljubljena turistična destinacija in izziv za ljubitelje pustolovščin – mornarje, plavalce in raziskovalce, ki jo poskušajo prečkati na različne načine. Kljub trenutni poletni sezoni so temperature tam razmeroma nizke.

Napadi kitov na ljudi v čilskih vodah so izjemno redki, so pa za te ogromne morske sesalce vse pogosteje usodni trki s tovornimi ladjami in nasedanje v plitvinah.