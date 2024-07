Osupljiv posnetek: kit grbavec nenadoma skočil na čoln in ga potopil #video

Po poročanju BBC je dogodek na obali ameriške zvezne države New Hampshire posnel Colin Yanger, ki je skupaj z bratom v tem času ribaril na bližnjem čolnu.

Na zgornjem videoposnetku si lahko ogledate orjaškega kita grbavca, kako skoči iz vode in prevrne sedem metrov dolg čoln. Dve osebi sta ob tem padli iz čolna. Colin in prijatelji so ju potegnili iz morja in ju spravili na varno, na srečo v incidentu nihče ni bil poškodovan.

Ameriška obalna straža je dogodek prijavila Centru za obalne študije za morske živali in Nacionalni upravi za oceane in atmosfero.