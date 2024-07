Opozorilo mame medvedke je jasno in glasno, so zapisali ob objavi posnetka. Na njem vidimo mamo medvedko, ki zato, da bi zaščitila mladiča, rjovi na mlajšega samca in ga opozarja, naj odide. Mladič se skriva za mamo, ki pokaže svojo moč in materinski nagon. Medvedke so sicer znane po svojem zaščitniškem vedenju, mladiče imajo pod svojim okriljem dve leti.

Pod objavo so se zvrstili številni komentarji prestrašenih gledalcev. Na lovski zvezi so med medtem zagotovili, da je bila snemalka na varnem.

Kje točno je posnetek nastal, ni znano, zagotovo pa gre za prizor, ki ga ne vidimo ravno pogosto.