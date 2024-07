Severno od Gardskega jezera je medved danes med jutranjim tekom v bližini mesta Dro napadel moškega. Triinštiridesetletnega francoskega turista, ki je utrpel poškodbe rok in nog, so odpeljali na zdravljenje v bolnišnico v bližnjem Trentu, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Življenje moškega po napadu zveri ni ogroženo, medveda pa gozdarska služba še išče.

Današnji napad se je zgodil manj kot teden dni po tem, ko je Švicarka med sprehodom s tremi otroki na območju jezera Molveno približno 40 kilometrov severovzhodno od Trenta naletela na medveda, ki jo je spremljal vsaj en mladič.

Letos so oblasti na Trentinskem sprejele odlok, ki dovoljuje odstrel do osmih problematičnih medvedov letno v letošnjem in prihodnjem letu, potem ko se je število zveri po njihovi ponovni naselitvi iz Slovenije pred več kot 20 leti povečalo.

Po ocenah iz leta 2023 je na območju prisotnih približno sto odraslih rjavih medvedov, piše nemška tiskovna agencija dpa.

Medved med tekom napadel 26-letnika

Lani je na Trentinskem med tekom v gozdu po napadu medvedke umrl 26-letni moški. Medvedko so pozneje ujeli in oblasti so odredile njen odstrel, vendar so skupine za zaščito živalskih pravic s pravnimi sredstvi odstrel preprečile in tako jo bodo premestili v rezervat zunaj Italije, še navaja Ansa.