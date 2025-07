Upravno sodišče zadržalo odstrel medvedov

Upravno sodišče je, kot je najprej poročal portal N1, presodilo, da je tožnik izkazal težko popravljivo škodo, ki bi nastala, če bi izvedli odstrel, in potrebo po izdaji začasne odredbe. Tako je izvajanje dovoljenja odložilo do pravnomočne odločbe v tem upravnem sporu.

Sodišče je po navedbah portala zapisalo, da je "v preteklosti v bistveno podobnih primerih prepoznalo argumente za začasno zadržanje izvajanja dovoljenj o odvzemu zavarovanih vrst iz narave". Ob tem je omenilo sklep iz leta 2023, ko je odločilo enako in na podlagi tožbe AAG prav tako začasno zadržalo odvzem medveda iz narave, še navaja N1. Tožbo zoper takratni odstrel 230 medvedov je sodišče sicer pozneje zavrnilo.

Ministrstvo: Odvzem bo še vedno mogoč

Na ministrstvu za naravne vire in prostor so ob tokratni odločitvi sodišča zapisali, da bo odvzem kljub temu še vedno mogoč na podlagi posebnega dovoljenja ministrstva v vseh primerih, ko bo to nujno zaradi zagotavljanja zdravja in varnosti ljudi ter preprečitve resne škode. Hkrati bosta morala biti izpolnjena pogoja, da ni druge zadovoljive možnosti in da ta ravnanja ne škodujejo ohranitvi ugodnega stanja populacije.

Ob tem so na ministrstvu spomnili, da je upravno sodišče od leta 2020 štirikrat začasno ustavilo odvzem rjavega medveda iz narave z odstrelom. V vseh štirih primerih je sodišče na koncu odločilo, da je bila odločitev ministrstva o izdaji dovoljenja pravilna in zakonita.

Ministrstvo je konec maja veljavnost dovoljenja za izvajanje odstrela 206 medvedov iz narave podaljšalo do konca leta 2026. Ob tem je pojasnilo, da je ta odstrel predlagalo na podlagi mnenja strokovnjakov iz zavodov za gozdove in za varstvo narave, ki so upoštevali podatke o številčnosti rjavega medveda iz letošnje študije.

V nevladnih organizacijah AAG in Društvu za dobrobit živali Anima pa so pozvali k ustavitvi izvajanja dovoljenja. "Gre za znanstveno neutemeljeno, trajnostno sporno in nevzdržno prakso, ki zavaja javnost in služi interesom, ki z ohranjanjem naravne dediščine nimajo nič skupnega," so takrat zapisali v AAG.