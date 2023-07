V napadih ork v Gibraltarski ožini letos poškodovanih 250 plovil

Znanstveniki so ob tem objavili še en presenetljiv podatek - vse orke, ki so bile vključene v napade, domnevno pripadajo družini samice, ki jo je leta 2020 na tem območju zadela ladja, navaja francoski časnik Le Monde.

Od februarja 2020, ko je čoln zadel omenjeno samico orke, so pri španski in portugalski obalni straži zabeležili več kot 500 incidentov z napadi ork na različna plovila, od jaht do jadrnic in manjših čolnov. V tem obdobju so se po napadih tri plovila tudi potopila.

V Gibraltarski ožini letos klice na pomoč prejemajo večkrat na teden, včasih celo vsak dan. Ljudje občasno kličejo zaradi resnih zapletov, ki zahtevajo posredovanje obalne straže, pogosto pa jih zgolj zgrabi panika, ko vidijo orke, ki se približujejo njihovi ladji.