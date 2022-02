To je posebnost tega letališča #foto

Letališča so v zadnjem desetletju postala zaprta in močno varovana območja, kjer ničesar ne prepuščajo naključju. Zaradi varnosti je dostop do letaliških stez nemogoč, okoli letališč pa so nameščene visoke ograje. A to ne velja za letališče v Gibraltarju, kjer čez letališko stezo vodi glavna vpadnica v državo. Ob pristanku ali vzletu letal jo zaprejo, nato pa jo za promet že čez nekaj minut ponovno odprejo.

Gibraltar leži na skrajnem južnem koncu Iberskega polotoka in ima velik strateški pomen, saj Gibraltarska ožina povezuje Severnoatlantski ocean in Sredozemsko morje ter Evropo in Afriko. To ozemlje Združenega kraljestva leži na le 6,5 kvadratnega kilometra velikem območju, a ima zaradi svoje pomembne geografske lege tudi svoje letališče.

Čez letališče poteka glavna prometna vpadnica

Letališče so zgradili leta 1939 in je še danes v lasti britanskega ministrstva za obrambo. Zaradi pomanjkanja prostora in navsezadnje zaradi majhnega števila poletov so letališče umestili kar čez glavno prometno vpadnico, ki vodi v in iz Gibraltarja. Winston Churchill Boulevard je z desetletji postajal prometno vse bolj obremenjen, s povečanjem števila turistov pa je naraščal tudi letalski promet.

Ker je letališče v lasti ministrstva za obrambo, in na gosto poseljenem območju preprosto ni več prostora za selitev ali širjenje letališča, je to sklenilo, da letališče ostane na svoji lokaciji. Bistveno lažje je namreč preusmeriti promet in preprečiti zapiranje ceste ob vsakem vzletu ali pristanku letala.

Cesto zaprejo z zapornicami in jo odprejo šele, ko vsa letala pristanejo ali vzletijo. Zaradi vse večje obremenjenosti ceste nastanejo daljše kolone, ki so trn v peti predvsem prebivalcem Gibraltarja. Foto: Guliverimage

Ob vsakem zaprtju ceste nastane daljši zastoj

Težave v Gibraltarju zaradi vse pogostejšega zapiranja ceste so v zadnjem desetletju vse večje. Ob vsakem zaprtju vpadnice Winston Churchill Boulevard nastanejo daljše kolone na obeh straneh, domačini pa so vse bolj nezadovoljni z zapiranjem ceste in vse daljšimi kolonami. Zato so se pojavile zahteve po ureditvi nove avtoceste mimo letališča. Zaradi pomanjkanja prostora bo to velik finančni zalogaj, ki ga bodo Britanci navsezadnje morali rešiti. Za zdaj ostaja kot edina rešitev zapiranje ceste ob vzletu ali pristanku letal. Ta dogodek pa postaja tudi turistična atrakcija − vse več turistov iz Španije namreč pride le na ogled letališča.

Že leta 2011 je bilo govora o gradnji predora, pod katerim naj bi bila speljana nova vpadnica v mesto, a do danes se stvari še niso premaknile. Obiskovalci Gibraltarja zato svoje avtomobile največkrat pustijo kar pred mejo in se nato v Gibraltar, ki ima 33 tisoč prebivalcev, odpravijo peš.