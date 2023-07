Močan veter oteževal reševanje jadrnice v Strunjanu #foto

Zaradi močnega vetra je v sredo v Strunjanu proti skalam nosilo 11-metrsko jadrnico, so sporočili s koprske policijske uprave, zaradi česar so ukrepali pomorski policisti.

Policisti Postaje pomorske policije so s plovilom jadrnico kmalu našli, dostop do nje pa je bil zelo težek zaradi vetrov in tudi zaradi plitkega morja, približno pet metrov od obale, so okoliščine dogodka pojasnili pri policiji.

Policisti so se uspeli približati jadrnici do te mere, da so jo privezali na svoje plovilo. V nadaljevanju so poskušali jadrnico odvleči v globljo vodo, vendar se je vrv utrgala, saj je jadrnica nasedla.

Sedeminštiridesetletnemu voditelju jadrnice je nato uspelo, da se je privezal na bojo.