Kornati: skupina Slovencev udeležena v pomorski nesreči, ena oseba huje poškodovana

Foto: Hrvaško ministrstvo za morje promet in infrastrukturo

Jambor jadrnice se je zaradi trka v bližnji čoln zlomil, prav tako je nastala škoda na krmnem delu jadrnice. Foto: Hrvaško ministrstvo za morje promet in infrastrukturo

V bližini otočka Balabra Mala na Kornatih sta trčila jadrnica in motorni čoln. Na jadrnici je bilo pet slovenskih državljanov, od tega dve odrasli osebi in dva otroka, ki v trčenju niso bili poškodovani, ter vodja jadrnice, ki je utrpel hude poškodbe. Na drugem čolnu sta bila dva slovenska državljana, ki sta jo odnesla brez poškodb, poroča Index.hr.

Jadrnica, na kateri je bilo pet Slovencev, je v bližini otočka Balabra Mala na Kornatih trčila v motorni čoln. Medtem ko dva odrasla in dva otroka na jadrnici niso utrpeli poškodb, se je huje poškodoval vodja jadrnice. Poškodovanega so prepeljali v marino Dalmacija in naprej na zdravljenje v Splošno bolnišnico Zadar. Po prvih informacijah ima odprt zlom noge.

Na čolnu sta bili v času trčenja dve osebi, prav tako slovenska državljana, ki nista bila poškodovana.

V pomorski nesreči je nastala materialna škoda na jadrnici, medtem ko na čolnu ni bilo večjih poškodb. Pristojni še naprej preiskujejo vzrok nesreče, jadrnico pa so odvlekli v Biograd.

Do onesnaženja morja in morskega okolja zaradi trčenja ni prišlo, še poroča Index.hr.