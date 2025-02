Luka Božič, kanuist na divjih vodah, se je zaradi dolgotrajnih težav s kolenom spogledoval s koncem kariere. Po pogovorih in premisleku je šel še tretjič na operacijsko mizo in upa, da bo lahko zdaj normalno klečal in brez bolečin tekmoval. Do neke mere pa ga je pomirila tudi priznana fizioterapevtka Nežka Poljanšek.

Luka Božič je zadnja leta eden izmed najboljših kanuistov na divji vodi na svetu. Bil je že zmagovalec skupnega seštevka v svetovnem pokalu, lani pa se je na domačem evropskem prvenstvu v Tacnu zavihtel na drugo mesto. Vseeno pa se je primorski kanuist, ki že nekaj časa živi Ljubljani, vse bolj spogledoval s koncem kariere. Na koncu se je vseeno odločil, da poskusi doživeti še eno olimpijsko obdobje in se poskusi uvrstiti na olimpijske igre v Los Angelesu leta 2028.

"Verjamem, da sem sposoben doseči še več kot v lanski sezoni, da se vrnem na raven iz predlanske sezone in se poskušam še enkrat uvrstiti na olimpijske igre." Foto: www.alesfevzer.com

"In res, zdaj je bolje"

"Pridejo težave, poškodbe in začneš razmišljati, kako naprej. A na koncu je prevladala misel, zakaj bi pri teh letih že končal, če lahko vztrajam vsaj še eno štiriletno obdobje. Verjamem, da sem sposoben doseči še več kot v lanski sezoni, da se vrnem na raven iz predlanske sezone in se poskušam uvrstiti na olimpijske igre. Zato sem se odločil za še eno operacijo. Tokrat smo dokončno odstranili celoten notranji meniskus, kar bi moralo odpraviti težave. In res, zdaj je bolje. Hitro sem se vrnil. Mislim, da je zdaj že tretji teden, odkar sem spet na vodi in veslam v kanuju. Po operaciji sem najprej opravil rehabilitacijo. V fitnes sem se lahko vrnil že po enem tednu in tako nisem izgubil dragocenega časa za pripravo na novo sezono," nam je uvodoma povedal naš sogovornik.

Zdaj je čas, da se popolnoma posveti športu

Marsikdo si morda misli, da bo po takšni operaciji moral Luka izpustiti zimske priprave. Večina njegovih reprezentančnih kolegov namreč že nekaj časa trenira v toplih krajih. Križem rok pa ne bo sedel niti on, saj že v nedeljo potuje na daljše priprave v francoski Pau. "Tako sem si zamislil. Tudi tukaj imam kar nekaj dela, različnih obveznosti, ampak odločil sem se, da grem za daljše obdobje na priprave, da imam mir in se lahko popolnoma posvetim športu. Tako da grem zdaj za štiri tedne v Pau, nato še za en teden v La Seu d' Urgell. Po eni strani pozneje odhajam zaradi poškodbe, po drugi strani pa se vse dobro ujema s tekmami, ki so v začetku marca v Pauju in nato še v sklopu Pirenejskega pokala. Prve tri tedne bom imel prave priprave, samo trening, potem pa v prvem tednu marca v Pauju že prvo tekmo. Nato se selimo še v La Seu d' Urgell, tako da bom odsoten pet tednov.

Luka Božič zdaj veliko bolj uživa v kanuju. Foto: Damiano Benedetto

Zdaj lahko v čolnu normalno sedi

Po dolgotrajnih težavah s kolenom in omejitvah pri treningih se zdi, da se mu stanje končno izboljšuje. Po operaciji je bil začetek še nekoliko negotov, a v zadnjih tednih je viden napredek. Čeprav bolečina še ni povsem izginila, je zanj najpomembnejše, da lahko zdaj v čolnu sedi v pravem položaju. To je velik korak naprej, saj mu v preteklih dveh sezonah tega ni uspelo doseči, kar je močno vplivalo na njegove nastope na največjih tekmovanjih.

"Zdaj pa je stanje približno 50 odstotkov boljše kot v zadnjih dveh sezonah. Bolečina je še vedno prisotna, a zdaj lahko v čolnu zdržim od 15 do 20 minut, medtem ko sem lani le od pet do deset minut, kar je že velik napredek. Zdaj se bo to še bolj pokazalo, ko bom na pripravah imel dva treninga na vodi na dan. V Pauju bom videl, kako bo, in temu bom seveda prilagajal treninge."

Nežka Poljanšek je pred leti sodelovala z nekdanjo slovensko smučarko Tino Maze. Foto: Aleš Fevžer

Božič pričakuje, da bi se stanje v prihodnjih dveh mesecih lahko še izboljšalo. "Zdravnik, ki me je operiral, je rekel, da traja približno mesec in pol, da se vse popolnoma rehabilitira, enakega mnenja je tudi Nežka Poljanšek, fizioterapevtka, h kateri sem hodil po operaciji. Zato verjamem, da bi moralo iti še na bolje. Tudi ona pravi, da je glede na stanje po zadnjih dveh operacijah to že velik napredek," pravi Božič, ki se že veseli prihodnjih treningov.

Ob koncu pogovora nam je Luka še zaupal, zakaj so bile potrebne tri operacije. "Dr. Stražar mi sprva ni želel popolnoma odstraniti meniskusa, niti pri prvi niti pri drugi operaciji. Zdaj, ko smo videli, da drugače ne gre, smo ga dokončno odstranili. Vedno sem poudarjal, da bi se rad po karieri še naprej ukvarjal s športom, in me je skrbelo. Nežka Poljanšek mi je povedala, da nisem edini brez meniskusa. Tudi ona ga nima, pa se še vedno aktivno ukvarja s športom. Torej se da."

