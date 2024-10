Luka Božič je zmagal v kratkem slalomu. Foto: ICF Zadnji konec tedna so le povabljeni kajakaši in kanuisti na divjih vodah tekmovali na ICF super pokalu na Kitajskem. Med njimi je bil tudi Luka Božič, zmagovalec v kratkem slalomu, ki ni skrival navdušenja nad kitajskimi organizatorji.

"Organizacija je bila na ravni olimpijskih iger. Center ni narejen samo za slalom, ampak tudi za mirne vode. Res so dobro poskrbeli za nas, očitno si to lahko privoščijo. Lahko povem, da v Evropi še nismo spali v tako dobrem hotelu, center pa je zares ogromen. Imeli smo se odlično in tudi druženje je bilo super," nam je najprej povedal primorski kanuist, ki že nekaj let živi v Ljubljani.

Foto: ICF

"Kitajci imajo denar"

Ta prireditev bi lahko v prihodnje postala stalnica v tem športu, ki ne navdušuje samo po izjemni organizaciji, ampak tudi po denarnih nagradah, ki jih dobi osem najbolje uvrščenih tekmovalcev v vsaki disciplini. Ob vsem tem je to tudi velika reklama za kajakaški šport.

"Malo smo se pogovarjali z ljudmi iz Mednarodne kajakaške zveze (ICF) in dejali so mi, da če nam bo všeč, bi to lahko bila vsakoletna praksa. Kitajci imajo denar. Sicer ne vem, kako bo v prihodnje, ampak načeloma si tega vsi želimo. Ne gre samo za to, da gremo tja tekmovat, ampak se moramo zavedati, da je kitajski trg zelo velik. Zagotovo je na njihovi televiziji prenos gledalo več ljudi kot pa pri nas v Evropi. Upam in želim si, da bo tako vsako leto. Tudi termin je zelo v redu, ker je po sezoni. Mogoče bi bilo bolje, da bi bili tam nekoliko dlje, da bi lahko malo več trenirali. Res je bila super izkušnja."

"Treba bo potegniti črto, v četrtek se dobim z obema trenerjema in dorekli bomo, kaj in kako naprej." Foto: www.alesfevzer.com

Luka že nekaj let spada povsem v svetovni vrh kanuistov na divjih vodah. V svoji vitrini ima že kar nekaj največjih lovorik, zadnjo z EP v domačem Tacnu, ko je zasedel drugo mesto. A pri nas je raven kanuja na tako visoki ravni, da se je izjemno težko uvrstiti v olimpijsko reprezentanco. Letos je to mesto zasluženo pripadlo Benjaminu Savšku, ob tem pa spomnimo, da si je mesto med najboljšimi uveljavil tudi mladi Žiga Lin Hočevar.

Božič je letos še enkrat več ostal brez olimpijskega nastopa, zato mu je v nadaljevanju sezone motivacija za trening nekoliko padla. Sam pravi, da je padel v neko črno luknjo. Na roko mu ne gre niti dolgotrajna poškodba kolena, ki je napredovala tako zelo, da mu že povzroča težave pri hoji. Zato nam je odkrito priznal, da je njegova športna prihodnost ta trenutek negotova.

"Treba bo potegniti črto, v četrtek se dobim z obema trenerjema in dorekli bomo, kaj in kako naprej. Načeloma si stvari puščam odprte, ampak nekaj bo treba narediti. Še štiri leta s takšnim kolenom ne bom zdržal. Če se da na kakšen način rešiti težave s kolenom, bi si letošnje pripravljalno obdobje vzel za rehabilitacijo kolena, potem pa bomo videli, ali se lahko uredi do tekmovalne sezone," nam je razkril sogovornik, ki teh težav med sezono ni želel obešati na velik zvon.

Težave s kolenom so tako hude, da ne more najti pravega položaja v čolnu. Foto: www.alesfevzer.com

Želi si nadaljevati, a ne na takšen način

Triintridesetletni slovenski športnik ni aktiven samo v športu, ampak ima tudi na drugih področjih velike projekte, ob tem pa poudarja, da veliko časa posveti tudi svojemu sinu. Vseeno je želja po tekmovanju še vedno zelo velika.

"Želim si iti naprej in sem pripravljen trenirati še štiri leta ali več, ampak ne na takšen način. Delam vse v smeri, da bi pozdravil koleno. Po zadnji tekmi svetovnega pokala sem si šel urediti nove skledčke za v čoln, da malce spremenim položaj v čolnu in da bo morda kaj bolje, ampak najpomembneje je, da grem še enkrat na pregled in da dobim pravega zdravnika. Samo na ta način lahko rešimo zadevo," je pogovor sklenil naš sogovornik.

