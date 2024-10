Primorski kanuist Luka Božič je v Aziji zmagal na tekmi ICF super pokala v kratkem slalomu, kjer so tekmovalci in tekmovalke nastopili na polovico krajši progi, kot je to običajno. V cilj je Božič prišel brez dotikov in s časom 50,58. Na drugo mesto se je uvrstil olimpijski prvak Francoz Nicolas Gestin, ki je imel en dotik, v cilju pa je zaostal za 14 stotink sekunde. Tretje mesto si je priveslal Britanec Adam Burgess. Na startu kanuistov je bil tudi Benjamin Savšek, ki pa je obstal v kvalifikacijah in bil 16.

Peter Kauzer Foto: Reuters

Tik pod zmagovalnimi stopničkami, na četrtem mestu, je preizkušnjo končal Peter Kauzer, ki je bil v kvalifikacijah drugi. V finalnem nastopu se mu je kolajna izmuznila za sekundo. V cilj je namreč prišel z zaostankom 1,53 sekunde za zmagovalcem Vitom Prindišem iz Češke. Drugi je bil Francoz Titouan Castryck, ki je zaostal za 13 stotink, na tretjem mestu pa je nastop končal še en Čeh Jakub Krejči.

Foto: Damiano Benedetto

Prav tako četrta je bila Eva Alina Hočevar, in sicer v konkurenci kanuistk. Za zmagovalko je zaostala za dve sekundi in desetinko. Zmagala je Francozinja Marjorie Delassus, druga je bila Monica Doria Vilarrubla iz Andore, tretja pa Britanka Kimberley Woods.

Eva Alina Hočevar je nastopila tudi v kajaku, kjer je nastopila v finalu in zasedla končno deveto mesto. V finale se je uvrstila s sedmim časom kvalifikacij, v prvi fazi tekmovanja pa je tokrat obstala Eva Terčelj, ki je bila 13. in tako za eno mesto zaostala za napredovanjem v finale. Zmago si je priveslala Francozinja Camille Prigent, druga je bila Martina Wegman iz Nizozemske, tretja pa je bila Poljakinja Klaudia Zwolinska.

