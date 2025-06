Slovenski kanuist Luka Božič je zmagal na uvodni tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Seu d'Urgellu. Potem ko je v kvalifikacijah zabeležil peti čas, je bil v finalu še prepričljivejši in je še enkrat dokazal, da mu olimpijska proga v Španiji ustreza. Tu je bil leta 2019 tudi tretji na svetovnem prvenstvu.

Tokrat je drugouvrščenega Britanca Adama Burgessa premagal za sekundo in 17 stotink, olimpijskega prvaka Francoza Nicolasa Gestina pa za sekundo in 67 stotink. Francoz je bil sicer na vmesnih časih hitrejši, a se je v spodnjem delu dotaknil vratc in zapravil zmago.

Benjamin Savšek je bil 13., Žiga Lin Hočevar 14.

V finale najboljših 12 se je v ženski konkurenci uvrstila tudi Alja Kozorog, a je bila v njem zadnja.

