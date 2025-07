Slabe novice iz Avstrije

Avstrija je pretekli mesec sklenila z najvišjo inflacijo po maju lani. Cene življenjskih potrebščin so se na medletni ravni zvišale za 3,3 odstotka, kar je 0,4 odstotne točke več kot maja. S tem je bila inflacija tudi krepko nad ciljem Evropske centralne banke, ki je postavljen pri dveh odstotkih.

Kot je objavil avstrijski statistični urad, so bili motor inflacije junija stroški za energijo, ki so v medletni primerjavi porasli za 5,2 odstotka. Učinek cen pogonskih goriv je bil tokrat manjši kot v preteklih mesecih, povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Cene hrane so se medletno okrepile za 3,8 odstotka, rekreacije in kulture pa za 4,2 odstotka.

Na mesečni ravni so imeli Avstrijci junija 0,5-odstotno inflacijo.

Statistiki so postregli tudi s podatki o rasti cen, merjeni s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin (HICP), ki se uporablja za primerjave v EU. Ta je bila v Avstriji pretekli mesec 3,2-odstotna, kar je 0,2 odstotne točke več kot maja.

Inflacija v evrskem območju višja

Evropski statistični urad Eurostat je danes objavil podatke o inflaciji v Evropski uniji. V celotni Uniji so se cene življenjskih potrebščin v zadnjem letu dni zvišale za 2,3 odstotka. V Sloveniji je bila inflacija junija nekaj nad evropskim povprečjem, znašala je 2,5 odstotka.

Junija je bila inflacija v evrskem območju tako višja kot maja, ko je znašala 1,9 odstotka. Rast cen se je pospešila tudi v EU, in sicer prav tako za 0,1 odstotne točke.

Najnižjo inflacijo so po danes objavljenih podatkih evropskega statističnega urada Eurostat junija beležili Ciper (0,5 odstotka), Francija (0,9 odstotka) in Irska (1,6 odstotka).

Inflacija je bila najvišja v Romuniji (5,8 odstotka), Estoniji (5,2 odstotka) ter na Madžarskem in Slovaškem (po 4,6 odstotka). V primerjavi z majem se je letna stopnja inflacije v petih državah članicah EU znižala, v 22 pa zvišala. Med zadnjimi je tudi Slovenija.

K inflaciji v evrskem območju so junija največ prispevale višje cene storitev, sledijo hrana, alkohol in tobak ter neenergetsko industrijsko blago. Cene energentov so jo nekoliko ublažile.