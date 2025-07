Prehiteti po desni? Večna dilema, zakon jasen, a praksa nekaj čisto drugega.

Promet je živa tvorba in pogosto realni dogodki s ceste prehitevajo zapisane črke zakona. Tako je bilo pred leti tudi pri takratnih predpisih za ustvarjanje tako imenovanega reševalnega pasu, ko umik na odstavni pas ni bil dovoljen. Zakonski napotki so bili v neskladju z realnim in praktičnim stanjem na cestah, šele po uspešni kampanji (pobuda gasilca Anžeta Albrehta) pa se je zakon spremenil.

Dilema voznikov: peljati mimo po desni ali ne?

Pereče vprašanje med vozniki in tudi našimi bralci se nanaša še na en avtocestni pojav. V primeru gostejšega prometa je levi prehitevalni pas pogosto poln avtomobilov, desni pa je veliko bolj prazen. Tam se vozijo tovorna vozila, a tudi osebni avtomobili, ki po avtocesti peljejo krepko pod veljavno omejitvijo hitrosti. Vse to poveča gostoto vozil na levem pasu in takrat se zgodi, da vozila desno postanejo hitrejša.

Kaj naj voznik na desni strani stori? Naj nadaljuje s svojo hitrostjo vožnje ali mora zavirati, s tem še dodatno motiti prometni tok, in se izogniti prehitevanju po desni strani? To področje je zakonsko dokaj slabo opredeljeno, vsekakor pa je kaznivo.

"Prehitevanje po desni strani na avtocesti in hitri cesti ni dovoljeno," so jasni na slovenski policiji. Nekoč je bilo dovoljeno na avtocesti po desni prehiteti na ploščadih pred cestninskimi postajami in po njih. Ker teh ni več, je tak primer trenutno le še na avtocesti pred predorom Karavanke.

Prehitevanje po desni se kaznuje. Globa znaša 120 evrov. Če bi prehitevali celo po odstavnem pasu (kar pa ni povezano s prometnimi tokovi), je globa 250 evrov in tri kazenske točke.

"Vožnja mimo po desni" le takrat, ko vozilo na levem pasu stoji

Zanimalo nas je, ali se je v katerem primeru dovoljeno peljati mimo po desni. Ali torej zakon opredeljuje tako imenovano "vožnjo mimo", ko bi desna kolona vozila v svoji hitrosti in peljala mimo enega ali več vozil na prehitevalnem pasu.

"To je nedovoljeno prehitevanje in ne vožnjo mimo. Treba je vedeti, da je vožnja mimo takrat, ko peljemo mimo drugega udeleženca cestnega prometa, ki se ne premika, objekta ali ovire na vozišču. Kadar govorimo o prehitevanju, pa gre za vožnjo mimo drugega udeleženca cestnega prometa, ki se premika v isti smeri po prometnem pasu ali delu smernega vozišča, ki je namenjen prometu," pojasnjujejo na policiji.

Če je torej avtomobil na prehitevalnem pasu stoji, se lahko peljemo mimo, kadar se premika, tega po črki zakona ne smemo več storiti.

Kaj naj stori voznik? Jasen nasvet bi bil v nasprotju z zakonom.

Na naše vprašanje, ali naj torej vozila na desni strani raje upočasnijo, zavirajo in v praksi še dodatno motijo prometni tok, na policiji niso želeli odgovoriti neposredno.

"Tisti, ki prehitevajo po levem pasu, se morajo po končanem prehitevanju umakniti nazaj na desni vozni pas …" je jasen napotek policije. Žal so na avtocestah prehitevanja pogosto kar "neskončna" oziroma dolga vsaj nekaj kilometrov, pogosto kar celoten odsek prvih 20 kilometrov začetka primorske avtoceste med Ljubljano in Vrhniko.