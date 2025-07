V ljubljanskem Cityparku pred trgovino Interspar bo od danes do 22. julija na ogled Lego replika dirkalnika mercedes-AMG F1 W15 v naravni velikosti. Dirkalnik, sestavljen iz približno 400 tisoč kock, tehta tono in pol in ima delujoč motor. V njegovo izdelavo pa je 26 oblikovalcev in inženirjev v Lego tovarni na Češkem vložilo več kot 22 tisoč ur dela.

Po navedbah organizatorjev je dirkalnik del zgodovinske povorke formule ena Miami Grand Prix, ki je vključevala deset popolnoma voznih legodirkalnikov, ki so jih vozili dirkači formule ena.

Foto: STA

Lahko vozi z 20 kilometri na uro

Konstrukcija vključuje pristne Pirelli pnevmatike, sponzorske logotipe in zanimive legodetajle. Avto pa ima tudi delujoč motor, ki sta ga vozila George Russell in Andrea Kimi Antonelli na uradni paradi voznikov F1 ob dirki za veliko nagrado formule ena 2025 v Miamiju. Kot je še navedeno na spletni strani Cityparka, lahko vozi s hitrostjo do 20 kilometrov na uro.

Foto: STA

Za obiskovalce ob tem pripravljajo tudi dodatne aktivnosti. Med drugim se bodo lahko preizkusili v F1 refleksni igri, kjer bodo lahko preverili, kako hitri so njihovi odzivi. Za najmlajše bo na voljo delavnica, na kateri si bodo lahko sestavili svoj dirkalnik. Ljubitelji sestavljanja pa se bodo lahko udeležili tekmovanja v sestavljanju kock, kjer bodo lahko pokazali svojo spretnost in ustvarjalnost, so še zapisali organizatorji.

