S tramvajem, ki se bo po ulicah Budimpešte vozil v adventnem času, so v mestu obeležili 137. obletnico, odkar je po mestu zapeljalo prvo vozilo. Barvito vozilo je plod sodelovanja med madžarskimi železnicami, mestno upravo in ekipo podjetja Lego. Lego tramvaj je zgrajen iz skoraj 1,8 milijona lego kock. Izdelava šesttonskega in 11,5 metra dolgega vagona, pri kateri je sodelovalo 90 ljudi, ki so za gradnjo vagona opravili približno sedem tisoč ur dela, je trajala okoli dva meseca.

There is a now LEGO TRAM (!!!) in Budapest. ❤️You can see it in Deák Ferenc square until Christmas. pic.twitter.com/5eSoILCpvu — Viktória Serdült (@viktoriaserdult) November 20, 2024

Zanimivo lego vozilo je zasnoval madžarski gradbeni inženir Balázs Dóczy, potniki pa se z njim ne morejo peljati. Po tirih po madžarski prestolnici barviti tramvaj vleče tovorna lokomotiva Muki, ki jo sicer uporabljajo za vzdrževalna dela, je poročal AP News.

Mestne oblasti so se za zanimivi projekt, ki bo ulice krasil v času adventa vse do božiča, odločile zato, da bi spodbudile zanimanje za javni potniški prevoz v mestu. Prometna gneča v madžarski prestolnici namreč postaja vse večji problem, poleg tega pa želijo mestu z njim po poročanju tujih medijev v prazničnem času dodati še nekaj barvitosti.