Tehnološko podjetje Niantic, ki je znano predvsem po noro priljubljeni mobilni igri Pokemon Go, ta je predvsem med letoma 2016 in 2017 obsedla tudi mnoge v Sloveniji, je pred tednom dni potiho izdalo sporočilo za javnost, v katerem je razkrilo, da je tudi s podatki o lokacijah milijonov igralcev Pokemon Go začelo graditi velikanski tridimenzionalni model sveta. Po njegovih navedbah gre za sploh prvi tovrstni projekt, za iskanje poti pa bi ga v prihodnosti lahko uporabljati tudi avtonomni roboti.

Pokemon Go, ena najbolj odmevnih videoiger zadnjega desetletja, ki je na desetine milijonov igralcev po vsem svetu poslala na lov za domišljijskimi bitji, znanimi kot Pokemoni, je podjetju Niantic, ki je razvilo igro, pomagal ustvariti enega največjih tridimenzionalnih modelov sveta, ki ga bodo z uporabo umetne inteligence razširili v tako imenovani "veliki geoprostorski model".

Igra Pokemon Go je izšla 6. julija 2016. Do konca tega leta jo je na svoje pametne telefone preneslo skoraj pol milijarde uporabnikov. Foto: Reuters

Gre za umetnointeligenčni model, v katerega so vključeni milijoni in milijoni lokacijskih podatkov, ki so jih med drugim prispevali tudi igralci Pokemon Go, v prihodnosti pa bi napravam, kot so roboti ali računalniki, svet, v katerem živimo, pomagal razumeti na nove načine.

Pešci, ki igrajo Pokemon Go, lahko gredo tja, kamor avtomobili ne morejo

Kot so v brez pompa izdani izjavi za javnost, ki so jo prvi opazili na portalu Garbage Day, pojasnili v podjetju Niantic, imajo pešci, ki absolutno prevladujejo med igralci Pokemon Go, dostop do lokacij, kamor avtomobili in druga s kamerami opremljena vozila ne morejo.

Pri Nianticu so pojasnili, da imajo po vsem svetu trenutno analiziranih več kot deset milijonov različnih lokacij. Največ jih je na območjih, kjer je bilo tudi največ igralcev igre Pokemon Go. Foto: Niantic

Niantic je s takšnimi unikatnimi podatki, ki jih je zbral od igralcev iger, kot je Pokemon Go, zgradil zelo natančne tridimenzionalne zemljevide delov sveta, ki vključujejo tako geometrijo, torej obliko elementov sveta, kot opise, kaj določene oblike predstavljajo.

Pri Nianticu napovedujejo, da bo njihov umetnointeligenčni "veliki geoprostorski model" zaradi teh podatkov razumel katerokoli lokacijo, četudi mu bo predstavljena z nenavadnega zornega kota. Zaradi več tisoč analiziranih primerov bo, na primer, lahko tudi približno vedel, kako je določena zgradba videti z druge strani ali kako je umeščena v prostor, pa čeprav ima na voljo samo fotografijo pročelja zgradbe.

Deževno popoldne 26. julija 2016 v Celju, ki so ga preplavile trume lovcev na Pokemone. Foto: Matic Tomšič

Mnogi igralci Pokemon Go morda res niso vedeli, za kaj bodo uporabljeni njihovi podatki, a to ne bi smelo biti presenečenje

Kot so v odzivu na sporočilo za javnost podjetja Niantic poudarili pri raziskovalnem portalu 404 Media, tako rekoč nihče, ki je leta 2016 na svoj pametni telefon prenesel igro Pokemon Go, ne bi mogel predvideti, da bodo njihovi podatki nekoč uporabljeni za urjenje umetnointeligenčnih modelov.

To je sicer res lahko le v primeru, če igralci Pokemon Go leta 2016, ko je igra izšla, ali kasneje niso vedeli ničesar o podjetju Niantic, ki je igro razvilo.

John Hanke, ustanovitelj in izvršilni direktor podjetja Niantic, ki je razvilo igro Pokemon Go, je ob prelomu tisočletja vodil podjetje Keyhole, ki se je ukvarjalo z geoprostorsko vizualizacijo lokacijskih podatkov. Leta 2004 je podjetje prodal Googlu, ki je tudi na njegovih temeljih kasneje zgradilo svoj vseprisotni Google Zemljevid in aplikacijo Google Zemlja. Foto: Wikimedia Commons / Gage Skidmore

Niantic, ki je bil leta 2010 ustanovljen še kot zagonsko podjetje znotraj tehnološkega velikana Google, osamosvojil pa se je leta 2015 po Googlovem restrukturiranju v družbo Alphabet, je bil namreč že od vsega začetka podjetje, ki se je, pa čeprav prek mobilnih iger, ukvarjalo z geoprostorsko vizualizacijo in posledično zbiranjem lokacijskih podatkov za razvoj natančnejših modelov za prikazovanje tako imenovane "obogatene resničnosti", torej navideznih elementov na zemljevidu pravega sveta.

Množično zbiranje lokacijskih podatkov v igri Pokemon Go, na primer, je bilo tudi jasno navedeno v pogojih uporabe mobilne aplikacije, šlo pa je sicer za funkcionalnost, od katere je lahko igralec tudi odstopil.