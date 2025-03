Lego za leto 2026 napovedal veliko novost

Zgolj vprašanje časa je bilo, kdaj bo danski velikan industrije igrač Lego, ki ob lastnih izvirnih serijah lego kock že četrt stoletja prodaja tudi licenčne komplete, sklenil partnerstvo z najdobičkonosnejšo multimedijsko franšizo vseh časov. To se je zgodilo ta teden, ko sta sodelovanje oznanila Lego in japonska družba The Pokemon Company, lastnik po domišljijskih bitjih s posebnimi sposobnostmi znane blagovne znamke Pokemon.

Prihajajo Lego Pokemoni

Pokemon, s skoraj sto milijardami evrov prihodkov najuspešnejša multimedijska franšiza vseh časov, in Lego, po prihodkih največjih proizvajalec igrač na svetu in že leta lastnik istoimenske najvrednejše blagovne znamke v industriji igrač, sta v začetku tega tedna oznanila sklenitev partnerstva, ki bo leta 2026 na police trgovin z igračami postavilo prve komplete lego kock s tematiko Pokemonov.

Za zdaj še ni znano, ali sta Lego in družba The Pokemon Company sklenila ekskluzivno partnerstvo ali pa bodo Japonci še naprej sodelovali tudi z drugimi proizvajalci kock, v prvi vrsti Legovim velikim tekmecev Mattelom. Foto: Shutterstock

Pikachu in še več kot tisoč drugih

Katera domišljijska bitja franšize Pokemon – ta je v deljeni lasti japonskega velikana industrije videoiger Nintendo, razvijalca videoiger GameFreak, ki je ustvaril večino videoiger z licenco Pokemon, in animacijske družbe Creatures Inc. – bodo izbrana za nove komplete lego kock, še ni znano. V izmišljenem svetu Pokemonov sicer obstaja že več kot tisoč različnih bitij, ki so se franšizi od leta 1996 pridružila skozi devet generacij.

Franšiza Pokemon je znana po videoigrah za Nintendove igralne konzole, igralnih kartah (na fotografiji), animirani televizijski seriji, plišastih igračah domišljijskih bitij in nenazadnje tudi po izredno priljubljeni mobilni igri Pokemon Go, ki jo je leta 2016 izdalo podjetje Niantic. Foto: Shutterstock

Lego in družba The Pokemon Company sta na spletu ob oznanilu sodelovanja za zdaj objavila le zelo kratek t. i. dražilnik, videoposnetek, ki najverjetneje prikazuje iz lego kock sestavljen rep električnega Pikachuja, verjetno najprepoznavnejšega bitja Pokemon, ki velja tudi za zaščitni znak franšize:

Lego je pri ustvarjanju različnih linij lego kock v zadnjih 25 letih sodeloval že s tako rekoč vsemi največjimi in najdobičkonosnejšimi multimedijskimi franšizami vseh časov z izjemo franšize Pokemon.



Ljubiteljem lego kock so bili do zdaj tako že na voljo kompleti s tematiko Vojne zvezd, v tem primeru je šlo tudi za prvo sodobno Legovo licenčno sodelovanje, superjunakov iz svetov DC in Marvel, kot sta Batman in Spiderman, fantazijskih knjižnih in filmskih franšiz Harry Potter in Gospodar prstanov, najbolj prodajane videoigre vseh časov Minecraft, Nintendove franšize videoiger Super Mario, likov iz risanih filmov studijev Disney in Pixar ter drugi.

Kocke s Pokemoni sicer že obstajajo, a niso Legove

Licenco za uporabo blagovne znamke Pokemon v svojih kompletih igrač je do zdaj že uporabljal še eden od velikanov industrije, in sicer ameriški Mattel v liniji kock Mega. Te so tudi združljive z lego kockami.

Kocke Mattell Mega. Mattel je za Legom drugi največji svetovni proizvajalec igrač (po prihodkih). Foto: Posnetek zaslona

Za zdaj še ni znano, ali bo od leta 2026, ko bo komplete s pokemoni začel prodajati tudi Lego, svoje še naprej ponujal tudi Mattel ali pa sta Lego in družba The Pokemon Company sklenila ekskluzivno partnerstvo.