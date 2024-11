Še pred prižigom uradne mestne praznične razsvetljave v Ljubljani so lučke že prižgali v zimski vasici iz kock Lego in tako najavili odprtje največje razstave Lego v Sloveniji do zdaj.

V razstavnem prostoru na Čopovi ulici v Ljubljani je vrata v svet kock Lego odprla največja tovrstna razstava v Sloveniji do zdaj. Gusarji, gradovi, vesoljske ladje in morski psi, borbe dinozavrov Lego, vulkani in podvodno kraljestvo Piratov iz Karibov, pa Plečnikova cerkev in kolesarska dirka na Vršič – vse to in še več so razstavljene skulpture iz več kot milijona kock Lego, ki so jih uporabili za skulpture na razstavi.

Poglejte: ​

Še posebej impozantna je kreacija iz Vojne zvezd, v kateri je uporabljenih več kot sto tisoč kock, navdušujejo tudi velike umetnine Lego, kot sta Zvezdno nebo Vincenta van Gogha in Marilyn Monroe Andyja Warhola, za otroke pa so pripravili kar tri igralnice, kjer lahko s kockami ustvarjajo tudi sami. Razstava bo odprta do 5. januarja.