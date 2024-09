Triindvajset ljudi iz podjetij Lego in McLaren Automotive je 8.344 ur sestavljalo repliko športnega avtomobila McLaren P1 iz 342.817 kosov lego kock. Dodali so mu električni motor, da se je Lando Norris, dirkač McLarnove ekipe formule ena, z njim dejansko lahko zapeljal na dirkališču. Avtomobil iz lego kock je tehtal 1.220 kilogramov. Trenutno drugouvrščeni v prvenstvu formule ena je z njim uspešno odpeljal krog v Silverstonu. To je bil prvi uspeli poizkus, da je vozilo iz lego kock lahko zavijalo in odpeljalo celoten dirkaški krog. "Pravzaprav ga je mogoče kar dobro voziti," je bil prvi Norrisov vtis.

Lando Norris takes on Silverstone Circuit in a life-size LEGO® Technic™ McLaren P1™



