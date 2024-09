Poglejte ta Alonsov nasmeh! Foto: Reuters Adrian Newey se bo 1. marca naslednje leto v na novo ustanovljeni funkciji tehničnega partnerja pridružil ekipi formule ena Aston Martin Racing, postal pa bo tudi delničar te ekipe s sedežem v Silverstonu. Tako bo lahko oblikoval dirkalnik za sezono 2026, ko v veljavo vstopajo nova tehnična pravila. Ekipa Aston Martin je v lastništvu Kanadčana Lawrencea Strolla, zanjo pa vozita dvakratni svetovni prvak Fernando Alonso in lastnikov sin Lance Stroll. Vsi trije so bili z velikim nasmehom prisotni na torkovi predstavitveni novinarski konferenci. Gre za trenutno peto najboljšo ekipo prvenstva.

Dirkalniki formule ena, ki jih je oblikoval Newey, so doslej osvojil 25 naslovov dirkaškega in konstruktorskega svetovnega prvaka, in sicer z ekipami Williams, McLaren in Red Bull. Njegov lanski Red Bull je bil najdominantnejši dirkalnik v zgodovini tega športa, saj je zmagal na 21 od 22 dirk sezone.

Lawrenceu Strollu je uspel največji ulov doslej. Foto: Reuters Newey je že spomladi napovedal, da bo zapustil Red Bull in se podal v lov za novimi izzivi. Zanimanje zanj je bilo ogromno, želela sta ga tudi Ferrari in McLaren. "Navdušen sem nad predanostjo in ambicioznostjo Lawrencea. Odločen je, da bo ustvaril najboljše moštvo, ni pa samo lastnik, ampak je aktivno vključen v delovanje ekipe in športa nasploh. Ima vse možnosti in potenciale, da izpolni svoje cilje, jaz se pa veselim, da mu bom pri tem pomagal," je dejal Newey. Leta 2026 bo Aston Martin Mercedesove pogonske sklope zamenjal s Hondinimi, ki trenutno poganjajo Red Bullov dirkalnik. In kdo ve: mogoče pa v prihodnosti v svoje vrste zvabijo tudi Maxa Verstappna.